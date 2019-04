Likumsargi uzsāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Izrādās, ka todien pamestā mājā kopīgi esot atpūtusies kompānija dažu cilvēku sastāvā. Tika lietoti arī alkoholiskie dzērieni. Starp diviem kompānijā esošiem vīriešiem izcēlies savstarpējs konflikts, kā rezultātā viens no viņiem dusmās paņēmis cirvi un ar to vairākas reizes iesitis otram pa galvu, pēc kā aizbēdzis projām no notikuma vietas. Nekavējoties tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas cietušo nogādāja medicīnas iestādē.

Veicot nepieciešamās izmeklēšanas darbības Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa darbinieki sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes aizturēja iespējamo vainīgo personu netālu no nozieguma vietas. Jāpiebilst, ka aizturēšanas brīdī vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā.

Aizturētais vīrietis ir dzimis 1962. gadā un jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziegumiem.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par slepkavības mēģinājumu. Par šādu noziegumu vīrietis var tikt sodīts ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Šobrīd cietušais atlabst ārstniecības iestādē.

Šodien, 12. aprīlī, aizturētajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.