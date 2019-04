Lielāko daļu ienākumu - 37 555 eiro - Linkaits saņēmis par darbu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA), bet 26 898 eiro par darbu AS "Starptautiskā lidosta "Rīga"". Vēl 5615 eiro satiksmes ministrs nopelnījis par darbu Saeimā.

Savukārt 9789 eiro viņš saņēmis no Beatrises Preisas-Daimleres, pārdodot AS "Valmieras stikla šķiedra" akcijas. Vēl 450 eiro Linkaits saņēmis kā apdrošināšanas atlīdzību no AS "If P&C Insurance" Latvijas filiāles, bet 330 eiro no Madaras Širinas. Turklāt 274 eiro ministrs ieguvis no dividendēm AS "Swedbank".

Linkaitam pieder 3500 akcijas AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ar kopējo vērtību 4900 eiro, 1784 akcijas AS "Rīgas kuģu būvētava" ar kopējo vērtību 2497 eiro, 1220 akcijas AS "Olainfarm" ar kopējo vērtību 1708 eiro, 1000 akcijas AS "Tallink Grupp" ar kopējo vērtību 1000 eiro, 400 akcijas AS "Tallink Kaubamaja Grupp" ar kopējo vērtību 400 eiro, 150 akcijas AS "Nokia OYIJ" ar kopējo vērtību 150 eiro un 50 akcijas AS "Kone OYJ" ar kopējo vērtību 50 eiro.

Satiksmes ministra kopējie uzkrājumi veido 32 925 eiro divās bankās - AS "SEB banka" un "Swedbank".

Linkaita īpašumā ir divi dzīvokļi Rīgā, kā arī divas vieglās automašīnas - 2003.gada izlaiduma "Mazda 6" un 2011.gada izlaiduma "Mazda 6".

2017.gadā Linkaits nopelnīja 71 373 eiro, no kuriem 42 540 eiro tika saņemti par darbu VRAA un 26 508 eiro par darbu lidostā "Rīga". Ministra uzkrājumi 2017.gadā bija 26 268 eiro.