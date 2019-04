Atsākoties parlamenta sēdei deputāte Juta Strīķē (JKP) no tribīnes paziņoja, ka pārtraukuma laikā "kartona Jurašs" ir pazudis. "Ja kāds no opozīcijas deputātiem to ir izdarījis, tad es gribu jūs informēt, ka Krimināllikumā ir 180.pants par zādzību, ka tā ir noteikta mantiskā vērtība, mums ir pavadzīme, mums ir čeks," pauda Strīķe.

Viņa teica, ka gadījumā, ja "kartona Jurašs" netiks atdots partijai, tad tiks uzrakstīts iesniegums policijai.

Samērā ātri pēc šī paziņojuma "kartona Jurašs" tika atrasts sēžu zāles viesu sektorā un tad novietots ierastajā vietā.

Ņemot vērā, ka Jurašs tikai izdots kriminālvajāšanai, viņš nedrīkst piedalīties Saeimas sēdēs. Un Jaunā konservatīvā partija (JKP) viņa vietā "nosēdinājusi" deputāta fotogrāfiju uz kartona.

JKP Saeimas frakcijas priekšsēdētājas vietnieks Krišjānis Feldmans aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka deputāta fotogrāfijas izvietošana ir simbolisks žests, lai parādītu, ka JKP aizvien ir stipra un saliedēta komanda, kas turpinās runāt par jautājumiem, kas vairo trauksmes cēlēju aizsardzību un cer, ka pēc iespējas ātrāk Jurašam izdosies pierādīt savu taisnību attiecīgajā procesā.

Kā ziņots, Saeima ir piekritusi Juraša izdošanai kriminālvajāšanai kriminālprocesā par valsts noslēpuma izpaušanu.

Politiķis norāda, ka izpaudis informāciju par kukuļa piedāvājumu pēc tam, kad neesot sekojusi reakcija un izmeklēšana no tiesībsargājošo iestāžu puses.