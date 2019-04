LTV raidījums "4.studija" demonstrē vairākas fotogrāfijas, kurās iemūžināta šī skaudrā ikdiena. Bezpajumtnieki gultās, uz grīdas, dušas telpās... Tāda ir ikdiena vienā no lielākajām valsts slimnīcām. Lielākais "klientu" pieplūdums ir ap četriem naktī, kad ballīte uz ielas beigusies un reibums tāds, ka paiet vairs nevar. Lielākā daļa ir dzērusi lētāko no visa alkoholu klāsta, proti, odekolonu. Šādi cilvēki pakrīt kur nu kurais - cits vēl pamanās salauzt kājas, galvu... Un no ielas viņus savāc ātrā palīdzība.

Sanitāri, mazgājot šos cilvēkus, saģērbjas kā kodolkaram

Visus cilvēkus, kam vajadzīga medicīniskā palīdzība slimnīcā, ātrā palīdzība ved uz Stradiņu uzņemšanas nodaļu. Cietušie un reibumā esošie bezpajumtnieki tiek ievietoti atsevišķā istabā, noskaidrojis raidījums "4.studija". Tur viņi var izgulēt dzērumu un pārējiem pacientiem nav jācieš nedz no ekskrementu smakām, nedz dzērāja uzvedības. Lielākoties bomzīši guļ uz grīdas, jo no gultām viņi var izkrist.

Neatliekamās medicīnas centra ārsta palīgs Andrejs Batjušenko stāsta, ka nodaļā jau ir pierasts pie šāda veida pacientiem. Viņus, kad savāc no ielas, allaž nogādā vai nu Stradiņa slimnīcā, vai Gaiļezerā. "Viņi smird, ir netīri, visi savos izdalījumos, ko viņi reibuma dēļ nespēj saturēt. Utis, blusas, pārējie kukaiņi..."

Tieši tāpēc, lai pa slimnīcu nelēkātu un nerāpotu bezpajumtnieku kukaiņi, viņus ievieto atsevišķā izolatorā. Tur ir arī duša un principā tiek nodrošināti gluži vai SPA apstākļi. Tas prasa arī darbiniekus. "Katrā mazgāšanā piesaistīti vismaz divi sanitāri. Kuru vispār lielajā zālē ir trīs. Kamera nenodod tās smakas... Slānis, kas nāk no viņiem nost, ir tāds kā brūns sviests," sanitāru šķebinošā darba aizkulises atklāj Batjušenko. Viņš jūt līdzi citiem pacientiem, kam gadās pasēdēt blakus šādiem cilvēkiem.

Sanitāri saģērbjas zābakos, plēvēs, cepurēs un cimdos, lai bezpajumtniekus apkoptu. Taču bezpajumtnieki tur jūtas kā mājās - un šāda situācija ir jau vismaz septiņus gadus, skaidro LTV raidījums.

Sekas atskurbtuves trūkumam

Kopš Rīgā vairs nav atsevišķas atskurbtuves, situācija prasa mediķiem nodarboties ar bezcerīgu alkoholiķu apkopšanu un izguldīšanu. Ārsta palīgs arīdzan norāda, ka palīdzība ir jāsniedz, ja bomzītis jau trešo reizi pa dienu pārsitis galvu un atvests uz slimnīcu. Batjušenko norāda, ka citi cilvēki, kuriem ir ģimenes ārsta nosūtījums uz galvas pārbaudi, uz to gaida mēnešiem. "Vairāki pacienti teikuši: es tad labāk iziešu uz ielas, piedzeršos, nogāzīšos, un tad man uztaisīs to izmeklējumu," saka mediķis. Vairāk par skaudro situāciju skaties LTV "4.studijas" Ineses Supes sižetā: