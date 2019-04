Lai paplašinātu Skrundas tuvumā esošā poligona "Mežaine" teritoriju, valdība atļāva AM sākt fizisko un juridisko personu īpašumā esošo nekustamo īpašumu Skrundas un Kuldīgas novadā atsavināšanu, kā arī pārņemt no Zemkopības ministrijas AM valdījumā valsts īpašumā esošos nekustamos īpašumus Skrundas un Kuldīgas novadā.

AM iecerētie zemes gabali atrodas Raņķu, Rudbāržu un Laidu pagastos.

Patlaban netiek atklāts, cik lielas zemes platības plānots atsavināt.

Jau ziņots, ka 2018.gada janvārī AM no Skrundas novada pašvaldības pārņēma poligona "Mežaine" teritoriju, lai nodrošinātu īpašuma izmantošanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai, veidojot reģionālo poligonu.

Poligons "Mežaine" Skrundā ir īpaši piemērots militāriem treniņiem pilsētvides apstākļos, kā arī objekts ir pietuvināts kaujas situācijām un reāliem apstākļiem, tādēļ tajā regulāri tiek rīkotas Nacionālo bruņoto spēku mācības. Poligonu galvenokārt izmanto Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes bataljonu un sabiedroto valstu karavīri un zemessargi.

Paplašinot poligonu, tiks izpildīts arī Ministru kabineta Valdības rīcības plānā noteiktais, ka nepieciešams stiprināt Zemessardzes kapacitāti un lomu valsts aizsardzībā, attīstot tās kaujas un reaģēšanas spējas.