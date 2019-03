Jauns.lv jau rakstīja, ka ziemas beigās otras Latvijas lielākās pilsētas pašvaldība eksperimentālā kārtā nolēma pārtraukt dažu Daugavpils ielu kaisīšanu ar sāli un to aizstāt ar granīta šķembām. Pirmajās nedēļās gan daudzi pilsētnieki ar to bija neapmierināti, jo šķembas nebija pietiekami sasmalcinātas – bija grūti paiet un tās bojāja apavu zoles. Tomēr vēlāk pašvaldība sāka izmantot smalkākas šķembas un sūdzību skaits samazinājās. Pašvaldība eksperimenta neizdevušos sākumu skaidro ar to, ka tā bija Latvijā bija jauna prakse un nevienam nebija nojausmas, cik smalkām šķembām ir jābūt, nebija no kā pamācīties. Tagad tas esot noskaidrots. Eksperiments pierādījis, ka arī turpmāk pilsētā ziemas laikā izmantojamas granīta šķembas.

Granīta šķembas uz ielām ierosināja kaisīt Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš (“Saskaņa”), kura partijas biedrs – Rīgas mērs Nils Ušakovs galvaspilsētā atsakās to darīt, jo, lūk, tas esot pārāk dārgi un aizdambēšot lietusūdeņu kanalizācijas sistēmu. Elksniņš gan tā nedomā.

Elksniņš solījis nākamziem vispār atteikties no ielu kaisīšanas ar smilts-sāls maisījumu, lai pavasarī pilsētas ielās vairs nebūtu tik daudz dubļu un putekļu, kā pašlaik. Šobrīd ekonomisti aprēķina, cik izmaksās pārorientācija uz jauno tehnoloģiju. Mērs uzskata, ka tam nevajadzētu izmaksāt dārgāk par sāls kaisīšanu uz ielām.

Daugavpils vicemērs Igors Prelatovs cer, ka Daugavpils pozitīvajam piemēram sekos arī citas Latvijas pilsētas.