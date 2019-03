Ceļa zīme "Apstāties aizliegts". (Foto: Artūrs Arājs/LETA)

Ierobežos satiksmi Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā un Lāčplēša ielā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumiem 25. martā no plkst. 7.00 līdz plkst. 14.30 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, 50 metrus garā posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai (parka pusē), Aspazijas bulvārī, 50 metrus garā posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai (parka pusē), un Brīvības laukumā.