Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S) uzdevis Juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar Pilsētas Attīstības departamentu, pamatojoties uz Azartspēļu likuma normu, sagatavot domei lēmumu projektus par izsniegto atļauju atvērt spēļu zāles un organizēt attiecīgas azartspēles atcelšanu visā Rīgas administratīvajā teritorijā, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas.

Minētā likuma norma paredz, ka gadījumā, ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldība ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

"Šis ir darbs, kas mums ir jāpabeidz. Pirmais solis tika sperts 2017.gadā, pieņemot lēmumu par spēļu zāļu slēgšanu pilsētas vēsturiskajā centrā. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka lielākā problēma ar azartspēļu zālēm ir tieši Rīgas apkaimēs. Tieši tāpēc domei ir jāizdara viss iespējamais, lai Rīga beidzot kļūtu par pilsētu, kas būs pilnīgi brīva no šīs atkarību raisošās kaites, un lai rīdzinieki neciestu no azartspēlēm un visām ar to saistītajām negatavām sekām," norāda Ušakovs.

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja šo jautājumu plāno skatīt ceturtdien, 21.martā.

Jau vēstīts, ka 2017.gada rudenī dome pieņēma lēmumu turpmāko piecu gadu laikā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, kā arī jauktas apbūves teritorijā likvidēt 42 spēļu zāles. Kopš 2001.gada Rīgā nav izsniegta neviena atļauja atvērt jaunu spēļu zāli.