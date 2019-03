Lielākos ienākumus deputāte saņēma no Jūrmalas domes - 9582 eiro, no Saeimas - 7896 eiro, un no Latvijas Universitātes - 4343 eiro.

Honorārā no Ziemeļu Ministru padomes deputāte saņēmusi 118 eiro, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas - 75 eiro, bet no Jūrmalas pilsētas muzeja - 47 eiro.

Saeimas priekšsēdētājas biedrei lietošanā ir būve Jūrmalā un īpašumā vieglā automašīna "Hyundai I30".