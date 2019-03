Šādam uzņēmumu atbalstam Rīgas domes Labklājības departaments izstrādājis grantu programmu, kas paredz piešķirt līdzekļus jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu pilnveidošanai. Šādas darba vietas tiktu veidotas iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām – personām ar invaliditāti, personām ar garīgās attīstības un funkcionāliem traucējumiem, personām no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, jaunajiem vecākiem (īpaši tiem, kas bērnus audzina vieni), bezdarbniekiem (īpaši jauniešiem, ieslodzītajiem un no ieslodzījuma vietām atbrīvotajiem, personām ar atkarībām, no vardarbības un cilvēku tirdzniecības cietušām personām, romu tautības personām, par 54 gadiem vecākām personām, personām bez noteiktas dzīvesvietas, bēgļiem un migrantiem).

Grantu finansējuma piešķiršanai paredzēts rīkot konkursu, kas notiks no aprīļa līdz septembra beigām. Granta apjoms plānots līdz 5500 eiro, paredzot granta pretendenta līdzfinansējumu 10 % apmērā no granta.

Grantu programmas „Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” projektu konkursa īstenošanu otrdien, 19. martā, atbalstīja Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.