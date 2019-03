Arī koalīcijas partneri pauž labo gribu šīs situācijas risināšanā, jo valdības partijas ir vienisprātis, ka ir netaisnīgi bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā sociālās iemaksas maksāt no nepilnas summas, norādīja Dzintars.

Pašlaik koalīcijā norisinās diskusijas, ar kādiem pasākumiem kompensēt fiskālo iztrūkumu un par šo jautājumu apspriešanās turpināsies, piebilda politiķis.

Kā ziņots, VL-TB/LNNK rosinātie grozījumi paredz veikt iemaksas pensiju pirmā līmeņa kapitālā no pilna vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta kopsummas, aģentūrai LETA iepriekš pastāstīja Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK).

Izmaiņas paredzēts veikt ar mērķi, lai bērnu vecākiem nodrošinātu atbilstošu pensijas apmēru. Nacionālā apvienība norāda uz Eiropas Komisijas secināto, ka mātes pienākumi rada nevienlīdzību, jo bērna audzināšanas rezultātā sievietēm gandrīz visās dalībvalstīs zūd pensiju priekšrocības.

Piedāvātais risinājums attiektos uz pensijas pirmā līmeņa kapitālu un būtu fiskāli neitrāls, aģentūrai LETA skaidroja Parādnieks. Tāpat tas būtu solis EK rekomendāciju izpildei par nabadzības risku novēršanu.

Paralēli šīs izmaiņas paredzētu, ka iemaksas no vecāku pabalsta netiek ieguldītas pensiju 2.līmenī. Parādnieks norādīja, ka saskaņā arī ar Labklājības ministrijas norādīto no 2020.gada 1.janvāra spēkā būs plašāks regulējums, ka jebkādas valsts iemaksas no pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem netiek novirzītas 2.pensiju līmenim.