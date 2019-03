Vāc parakstus par sievietes tiesībām uz pilnībā apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Signe Groza. Viņa aicina Saeimu pārskatīt maternitātes un paternitātes pabalstu politiku, lai kā vismaz uz vienu dienu sievietēm nodrošinātu iespēju saņemt atvaļinājumu dzemdībām, kas būtu apmaksāts 100% apmērā. Groza uzskata, ka pašreizējā kārtība, kas sievietēm nenodrošina šādu iespēju, nav samērojama ar dzimumu līdztiesību.

Pašreizējā situācijā vīriešiem ir visas tiesības un iespējas, neskatoties uz bērna piedzimšanu, turpināt darba gaitas, saņemot pilnvērtīgu atalgojumu, pauda Groza. Sievietei vairumā gadījumu jārēķinās ar īslaicīgu darba nespēju, kā laikā sievietes parasti izmanto iespēju doties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā. Tomēr šo atvaļinājumu laikā sievietēm pieejamais maternitātes pabalsts patlaban ir 80% apmērā no pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Kaut arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam sekojošo bērna kopšanas atvaļinājumu ir iespējams izņemt jebkuram no vecākiem, vairumā gadījumu to izņem sievietes, zināja stāstīt Groza. Arī šajā laikā pieejamais pabalsts ir vien 60% vai 43,75% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma - līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanai.

"Kaut arī varam priecāties par tik ilgu bērna kopšanas atvaļinājuma iespēju un vairumā gadījumu bērna vecāki spēj savstarpēji vienoties par samazināto ģimenes ienākumu godīgu pārdali, ne vienmēr sievietes var paļauties uz bērna otra vecāka finansiālu atbalstu. Daudzām sievietēm, jau aizejot grūtniecības atvaļinājumā, šāda atbalsta nav. Nav arī tiesiska nodrošinājuma, kas grūtniecības atvaļinājuma periodā, piemēram, bērna tēvam uzliktu pienākumu kompensēt sievietes ienākumu līmeņa kritumu un saistīto ietekmi uz sievietes pensijas uzkrājumu u.c. faktoriem. Arī saskaroties ar komplikācijām jau agrākā grūtniecības periodā, kuru dēļ sievietei, iespējams, ir bijusi objektīva darba nespēja, viņai ir jārēķinās ar ienākumu neatgūstamu samazinājumu," uzsvērts iniciatīvas pieteikumā.

Groza pārliecināta, ka šī nevienlīdzība būtu labojuma ar attiecīgu valsts līmeņa politiku. Vairums Eiropas Savienības dalībvalstu gan maternitātes, gan paternitātes pabalstus izmaksā 100% apmērā - arī kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija.

"Tomēr, kaut arī šāds paternitātes pabalsta paaugstinājums būtu vairāk nekā vēlams, attiecībā uz maternitātes pabalstu runa ir nevis par "vēlams", bet gan "fundamentāli vajadzīgs"," norādīja idejas autore.