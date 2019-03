"Jāatzīst, ka vairāku gadu statistika liecina, ka vispārējo un juridisko zināšanu līmenis daļai pretendentu ir vērtējams kritiski. Vēlos uzsvērt, ka lielākā daļa jeb 75% testa jautājumu ir saistīti tieši ar tiesību zinātnēm. Patlaban gan ir pāragri spriest, vai tas liecina par juridiskās izglītības sistēmas kvalitāti, jo prokurora amata pretendenti, kas tikko ieguvuši jurista kvalifikāciju, parasti savus pieteikumus iesniedz vasarā vai rudenī," komentējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju, ka nesen vispārējo zināšanu testu nav nokārtojusi lielākā daļa prokurora amata pretendentu, norādīja ģenerālprokurors.

Kalnmeiers apliecināja, ka tās personas, kuras nav nokārtojušas vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījumu, varēs iesniegt pieteikumu atkārtoti, kad tiks izsludināta nākamā prokuroru amata kandidātu atlase.

Jau ziņots, ka pagājušā nedēļā vispārējo zināšanu testu nav nokārtojusi lielākā daļa prokurora amata pretendentu. Vispārējo un juridisko pārbaudījuma pirmajai kārtai bija pieteikušies 90 pretendenti, no kuriem 18 neieradās. Līdz ar to testu pildīja 72 jurista kvalifikāciju ieguvušas personas, no kurām to nenokārtoja 50 pretendenti.

Lai arī prokuratūra konkrētus testa uzdevumus neatklāja, zināms, ka šajā testā bez juridiskas dabas jautājumiem piedāvāti atbilžu varianti uz tādiem jautājumiem, piemēram, kurš ir dziesmas "Saule, Pērkons, Daugava" mūzikas autors un kurā datumā ir Brīvības cīnītāju piemiņas diena.

Iepriekšējos gados testā bija tādi jautājumi, kā piemēram, kurš ir Brīvības pieminekļa autors, kura ir Latvijas garākā upe, cik Latvijā ir novadi.

Otrajā kārtā padziļināti tiek pārbaudītas juridiskās zināšanas, bet pēc tam abas kārtas izturējušos pretendentus izvērtēs komisija. Sekmīgi aizvadot minētās kārtas, prokurora amata pretendentam sešus mēnešus būs jāstažējas prokuratūrā, bet pēc tam jākārto prokurora eksāmens.