Edgars Tavars: Cīņā ar ļaunprātīgiem nodokļu nemaksātājiem valstij ir jāpieņem bezkompromisa lēmumi

LZP priekšsēdētājs Edgars Tavars: „Nodokļu nemaksātāji un tā saucamie naudas atmazgātāji jūtas droši un nekaunīgi izmanto pašas valsts radīto komforta zonu. Jā, šīs lietas ir sarežģītas un līdz ar to notiek ilgstoša to izmeklēšana un arī tiesu process. Rezultāts – daudzi izsprūk cauri sveikā vai tiek pie ļoti maigiem sodiem.“



Fakts, ka Valsts ieņēmuma dienesta iepirkumā „Informatīvas kampaņas par nodokļu reformu 2019. gadā“ uzvar uzņēmums, kura īpašniekam ir nodokļu parādi vairāk kā 600 tūkstošu eiro apmērā, ir kliedzošs, būtiski iedragājot Valsts ieņēmuma dienesta un arī valsts reputāciju.



E. Tavars aicina tieslietu ministru Jāni Bordānu, Valsts ieņēmuma dienesta vadītāju Ievu Jaunzemi un finanšu ministru Jāni Reiru nekavējoties izstrādāt priekšlikumus, kas jāmaina likumdošanas bāzē, lai izslēgtu jebkādu iespēju, ka pie valsts pasūtījumiem tiek uzņēmējs, pār kuru krīt aizdomu ēna par ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas saistītajos uzņēmumos un dalību naudas atmazgāšanas shēmās.

