Rīdziniekus aicina apmeklēt Atvērtās durvju dienas Rīgas Sociālajā dienestā

Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte: „Vispasaules sociālā darba dienā patiesā sirsnībā sveicu Rīgas sociālā darba speciālistus-profesionāļus, ar īstenu misijas apziņu un siltu sirdi! Lai šajos profesijas svētkos ir prieks un gandarījums! Paldies par jūsu darbu un cilvēcību! “

Rīgas domes Labklājības departamentā un sešās pakļautības iestādēs - Rīgas Sociālajā dienestā, Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrā, Rīgas patversmē, trīs sociālās aprūpes centros - strādā 1215 darbinieki, tai skaitā 406 sociālā darba speciālisti.

Atvērto durvju dienās rīdziniekiem būs iespējams personīgi tikties ar sociālā darba speciālistiem, iepazīties ar Sociālā dienesta darbu, uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

Rīgas Sociālajā dienestā darbojas seši dienas centri pieaugušajiem, viens kopienas centrs un ar norīkojumu var apmeklēt trīs dienas centrus bērniem un jauniešiem. RSD nodarbojas ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem. Pašlaik rīdziniekiem ir nodrošināti 17 sociālie pabalsti un 29 sociālo pakalpojumu veidi, kuri ietver 45 sociālos pakalpojumus. Rīgā dažādos rajonos darbojas 11 Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.

13. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 interesentus gaidīs Dienas centrs pilngadīgām personām „Rīdzene” (Vidrižu iela 1C).

13. martā plkst.13.00 Dienas centrā pilngadīgām personām „Ābeļzars” (Avotu iela 31 k.1) tiks atklāta informatīvā diena “Kas ir zem cepures?”, būs iespēja līdzdarboties darbnīcās līdz plkst. 16.00, uzzināt par centru, kā arī tikties ar sociālā darba speciālistiem no teritoriālā centra “Avoti”. Tāpat 13. martā no plkst. 13.00 līdz 15.00 interesentus gaidīs Dienas centrs pilngadīgām personām „Ķengarags” (Aglonas iela 35/3), būs iespēja piedalīties nodarbību aktivitātēs kā arī tikties ar teritoriālā centra “Daugava” darbiniekiem.

14. martā no plkst. 11.00 līdz 14.00 Aiviekstes ielā 14 uz tikšanos gaidīs Dienas centrs pilngadīgām personām ”Kastanis” un Dienas centrs bērniem un jauniešiem “Čiekurs”, tāpat būs iespēja tikties ar teritoriālā centra “Krasts” sociālā darba speciālistiem. Dienas centrs bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām „Kamene” (Salnas iela 2), uzņems interesentus 14. martā no plkst. 13.00 līdz 16.00, bet 15.martā no plkst. 10.00 līdz 15.00 gaidīti bērni kopā ar vecākiem, lai iepazītos ar dienas centru darbu, plānotajām aktivitātēm un tiktos ar teritoriālā centra “Pļavnieki” sociālā darba speciālistiem.

14. martā kopienas centrā „Ābeļzieds” (Dzirciema iela 24) no plkst. 15.00 līdz 16.30 rīdzinieki aicināti uz kopīgu sadziedāšanos ar Dienas centra aktīvistiem “Lustūzis”, noskatīties deju grupas “Allegro’ priekšnesumus, tikties ar brīvprātīgajiem, iepazīties ar apmeklētāju darbu izstādi un uzzināt par plašajām Kopienas centra nodarbībām gan pieaugušajiem, gan jauniešiem. Tāpat būs iespēja tikties ar teritoriālā centra “Dzirciems” sociālā darba speciālistiem.

15. martā plkst. 9.00 Emmas ielā 3 uz kustību aktivitātēm labas dienas sākumam aicina Dienas centrs “Vecmīlgrāvis”. Plkst. 11.00 ar prezentāciju par savu darbu iepazīstinās teritoriālā centra “Ziemeļi” sociālā darba speciālisti, pēc tam plkst. 12.00 būs iespēja piedalīties radošajā nodarbībā “Pavasara ziedu darbnīca”. Interesenti gaidīti līdz plkst. 15.00.

Dienas centri piedāvā brīvā laika saturīgu pavadīšanu, sociālo prasmju un iemaņu attīstošas nodarbības, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbu, kultūras, sporta pasākumus, nūjošanas nodarbības, preses izdevumu pieejamību, tematiskās tikšanās ar vieslektoriem, māksliniekiem, kustību terapijas un vingrošanas nodarbības, rokdarbu, mākslas un citas radošās darbnīcas, interneta pieejamību, datorapmacību jebkuram vecumam, personību attīstošas spēles, un daudz un dažādus citus pasākumus. Visi Rīgas Sociālā dienesta pakalpojumi dienas centros bērniem un pieaugušajiem ir bez maksas. Ar Dienas centru nodarbību grafiku var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri.

Ar Atvērto dienu pilnu programmu var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā Aktualitātes.