Ierobežos satiksmi Narvas ielas posmā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā seriāla “Heirs of the night” filmēšanu no 4.marta plkst. 6.00 līdz 5.marta plkst. 20.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Narvas ielas abās pusēs, posmā no ēkas Narvas ielā 2 līdz ēkai Narvas ielā 4, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.