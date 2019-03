Ziemīgajos laikapstākļos tomēr labāk nepārbaudīt likteni. (Foto: Shutterstock)

No šodienas ziemas riepas vairs nav obligātas: policija iesaka tomēr nesteigties ar nomaiņu

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Neskatoties uz to, ka no šodienas ziemas riepas transportlīdzeklim nav obligātas, policija aicina autovadītājus nesteigties ar to nomaiņu, informēja Valsts policijā.