Madaras Kvēpas personālizstāde “Krāsu atmiņa” Talsu kinoteātrī “Auseklis”

Kinoteātris “Auseklis” ir atsācis savas kino gaitas sākot no pērnā gada rudens, kas šobrīd ir labiekārtots un atjaunots, tādēļ ir izveidota sadarbība ar fondu “Mākslai vajag telpu”, lai radītu jaunu telpu reģionā, kur sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar laikmetīgās mākslas piedāvājumu, šo saturu nodrošinot fondam “Mākslai vajag telpu”. Ideja ir aizsākt rīkot pastāvīgi laikmetīgās mākslas izstādes kinoteātrī “Auseklis”. Fonda “Mākslai vajag telpu” vadītāja Katrīna Jaunupe par šo projektu saka šādi: “MVT ar šo projektu tiecas veicināt māksliniecisko jaunradi, pētīt un meklēt jaunos talantus. Šādā veidā vēlamies rūpēties par jaunās mākslinieku paaudzes aktīvu iesaisti mākslas norisēs, kā arī sekmēt perspektīvāko jauno autoru atpazīstamību reģionos.”



8. martā tiks atklāta jaunās mākslinieces Madaras Kvēpas personālizstāde “Krāsu atmiņa” Talsu kinoteātra “Auseklis” vestibilā. Māksliniece pagājušogad sevi daudzsološi pierādīja fonda “Mākslai vajag telpu” projektā “Skaņai vajag mākslu”, izveidojot iespaidīgu māksliniecisku interpretāciju par Dainas Riņkes gleznu “Mūsu māja” un Intara Busuļa jaunradīto skaņdarbu, ko mūziķis radīja iedvesmojoties no D. Riņķes mākslas darba. Kinoteātris “Auseklis” vestibilā būs skatāmi Madaras Kvēpas jaunākie darbi, kas radīti māksliniecei esot mācību apmaiņā Milānā. Pati māksliniece raksturo šos darbus kā viņas “krāsu atmiņa” par Latvijas ziemu (no tā arī aizgūts izstādes nosaukums), taču tēli, kas parādās jaunradītajās gleznās ir eksotiski – Ziemeļamerikas indiāņi, kuri māksliniecei ir sākuši it sevišķi interesēt pēc tam, kad lasījusi Džona G. Neiharta romānu “Runā melnais briedis”. Madara Kvēpa skaidro, ka, viņasprāt, Ziemeļamerikas indiāņiem ir zināma saistība ar senlatviešiem, jo abas tautas sevi redzējušas kā vienu veselumu kopā ar dabu, to respektējot, godinot un dzīvojot harmonijā ar to.

8. martā tiks atklāta jaunās mākslinieces Madaras Kvēpas personālizstāde “Krāsu atmiņa”. (Foto: Publicitātes)

Madara Kvēpa mākslas studijas uzsāka Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, bet 2012. gadā absolvēja Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Apģērbu dizaina nodaļu. Šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijasVizuālas mākslas nodaļā glezniecību. Izstādēs piedalās kopš 2016. gada. 2017. gadā sarīkoja pirmo personālizstādi INTUERI. 2018. gada pavasarī piedalījās starptautiskajā projektā Gattopardo II Palermo-Riga-Vienna, bet vasarā turpināja savu radošo darbību pie personālizstādes Parādība mākslas kolekcijas Art collection by Grand Poet ietvaros, kā arī piedalījās MVT Vasaras mājas izstāžu sērijā “ Skaņai vajag mākslu”. Jaunā māksliniece Madara Kvēpa ikdienā audeklu, krāsas un otu dēvē par saviem sabiedrotajiem. Glezniecība viņai ir kā īpaša meditācijas forma. Ar tās palīdzību Madara atklāj cilvēka apziņas plašumus, kas ikdienā slēpjas aiz ārējās čaulas vai aizspriedumiem un attur cilvēku no sevis dziļākas izziņas. Darbu idejas viņai dzimst nejaušībā, izmantojot nejauši uzvilktu līniju, krāsas fragmentu vai noskaņu. Tie atgādina par sevi tik ilgi, kamēr pārtop jaunā mākslas darbā. Lai arī skaidrā apziņa izslēdz ticību nejaušībai, intuīcija ļaujas impulsiem, kas vada prātu un roku, tādējādi radot jaunu darbu. Madara ir pārliecināta, ka glezniecība „nav tikai divdimensionāla plakne pie sienas, tā ir visur un visapkārt. Tas ir veids, kā raudzīties uz pasauli. Saulriets kartupeļu talkā vai saullēkts pār pilsētas gružiem – tas vairs nav svarīgi, jo it visā atmirdz kosmiska kārtība,” tā par glezniecību saka māksliniece.

Izstādes atklāšanā piedalīsies Madara Kvēpa, fonda “Māksai vajag telpu” un kinoteātra “Auseklis” pārstāvji. Izstāde būs skatāma kinoteātrī līdz 8. maijam.

Izstādi organizē fonds “Mākslai vajag telpu” ar Talsu novada pašvaldības atbalstu.