Kopumā šajā pabalstā izmaksāti 11 887 eiro jeb vidēji 123,82 eiro vienai personai.

No šī gada janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50% apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Tiesības uz šo pabalstu ir gadu no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Lai saņemtu pabalstu, pensijas saņēmējam miršanas dienā jābūt reģistrētā laulībā un jāsaņem vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensiju, tāpat kā pārdzīvojušajam laulātajam. Pensijas saņēmējam jābūt mirušam pēc 2019.gada 1.janvāra.

Vienlaikus janvārī 309 gadījumos izmaksāts arī vienreizējais pabalsts mirušā laulātajam, gadījumos, kad pensijas saņēmējs bija miris līdz pagājušā gada 31.decembrim vai arī saņēma izdienas pensiju, kas piešķirta saskaņā ar speciāliem likumiem. Šajos gadījumos laulātajam, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķīra un izmaksāja vienreizēju pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā. Šajā pabalstā janvārī izmaksāti kopumā 179 337 eiro jeb vidēji 580,38 eiro vienai personai.