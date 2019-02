Braukšanas ātruma ierobežojums noteikts saistībā ar satiksmei bīstamām bedrēm, kā arī, lai nodrošinātu vienotu braukšanas ātruma režīmu Aleksandra Čaka ielā, ņemot vērā to, ka inženierkomunikāciju turētāji ir sākuši remontdarbus.

Pēc Ahunas-Ozolas teiktā, apakšzemes komunikāciju remontdarbi ir pirmais posms ielas seguma atjaunošanas darbiem Aleksandra Čaka ielā. Paredzams, ka SIA "Rīgas ūdens", AS "Rīgas siltums", AS "Sadales tīkls", AS "GASO", RPA "Rīgas gaisma", SIA "Rīgas satiksme", SIA "Lattelecom" un citi uzņēmumi Čaka ielā darbus veiks līdz pat rudenim.

Brauktuves un ietvju seguma atjaunošanu Aleksandra Čaka ielā pilnībā iecerēts pabeigt 2020.gada vasarā.

Vienlaikus spēkā joprojām ir arī ātruma ierobežojumi uz Jorģa Zemitāna tilta.

Departaments norāda, ka februārī Rīgā ir veikts bedru remonts 9647 kvadrātmetru platībā, kopumā ieguldot 302 013 eiro.