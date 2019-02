Brīvkrānu likvidācijai jāpalīdzot „Rēzeknes ūdenim” samazināt ūdens zudumus.

Rēzeknes pašvaldības izdevums „Rēzeknes Vēstnesis” informē: „Pagājušās nedēļas beigās slēdzenes tika izvietotas uz pieciem brīvkrāniem, turklāt tajās vietās, kur palikuši divi, trīs patērētāji: pie Valērijas Seiles un Nikodema Rancāna ielu krustojuma, Krišjāņa Valdemāra un Zemnieku ielas stūrī, pie Bērzpils un Skolas ielas, Seiles un Baznīcas ielas krustojumiem, Bauskas un Tiņanova ielas stūrī”.

Ar brīvkrānu lietotājiem tiek slēgts līgums par dzeramā ūdens patēriņu saskaņā ar dzīvokļu vai dzīvojamo māju labiekārtotības pakāpi. Šie abonenti atbilst labiekārtotības pakāpei, kurā ietilpst dzīvokļi vai dzīvojamās mājas, kas lieto dzeramo ūdeni no brīvkrāniem un nav pieslēgti nedz dzeramā ūdens, nedz kanalizācijas maģistrālēm. Maksa par pakalpojumu – 1,05 eiro no cilvēka. „Atrodas arī pa kādam cilvēkam, kuri nekad nav maksājuši par ūdeni, slēdzam līgumus, dodam atslēgas. Kopumā tas palielina klientu skaitu un, protams, ļauj samazināt kopējos ūdens zudumus,” teic „Rēzeknes ūdens” tehniskais direktors Rolands Duncāns.

Kopā ar līgumiem par ūdens lietošanu tiek slēgta papildu vienošanās par to, ka katrs abonents, kurš saņem slēdzeni, ir atbildīgs arī par to, ka neļaus trešajām personām lietot ūdeni no viņam piesaistītā brīvkrāna, kā arī sekos, lai atslēga vienmēr būtu savā vietā un kārtībā. Slēdzenes uz brīvkrāniem turpinās parādīties arī citviet pilsētā, bet ne kapsētās, kur tie bijuši vēsturiski.