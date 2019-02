Nedēļas nogalē notiks Rīgas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes sporta vingrošanā

Sacensībās vīriešu konkurencē piedalīsies seniori, dzimuši 2001. gadā un vecāki, juniori, dzimuši no 2002. līdz 2015. gadam, kā arī pre-juniori, dzimuši 2006. gadā un jaunāki un izpildījuši 5. sporta klasi. Savukārt sieviešu konkurencē par medaļām cīnīsies seniores, dzimušas 2003. gadā un vecākas, juniores, kas dzimušas no 2004. līdz 2006. gadam, kā arī pre-juniores, dzimušas no 2007. līdz 2008. gadam un izpildījušas 4. un 5. sporta klasi.

Sacensības organizē Latvijas Vingrošanas federācija sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, lai popularizētu sporta vingrošanu Rīgas pilsētā.