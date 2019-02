Pumpura ir Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes absolvente, Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā nokārtojusi evaņģēlistu eksāmenu, saņēmusi NBS Kapelānu dienesta virskapelāna, baptistu mācītāja Elmāra Pļaviņa piekrišanu un nokārtojusi NBS pārbaudījumus, lai varētu uzsākt dienestu. Tagad viņa kopā ar 13 vīriešiem, kuri pārstāv luterāņu, baptistu, katoļu un pareizticīgo konfesijas, dien Kapelānu dienestā.

Neērtās tēmas

Estere Pumpura savā studiju laikā vienmēr ir izcēlusies ne tikai ar savām teoloģiskajām zināšanām, centību un labām sekmēm, bet arī ar neizsmeļamu aktivitāti, informē Teoloģijas fakultāte. Viņa ilgstoši darbojusies studentu pašpārvaldē, izveidojot vienu no populārākajiem Teoloģijas fakultātes, kā arī visas Latvijas Universitātes, studentu pasākumiem – Neērto tēmu referātu maratonu, saņemot LU Studentu padomes balvu nominācijā “Gada inovācija”.

Papildus tam Estere ir piedalījusies arī LU Biznesa inkubatora 5. sezonā, realizējot ideju par kolārkreklu (mācītāja krekls, kuram ap kaklu uzlikta garīdznieka „atpazīstamības zīmē” - balts gredzens) ražošanu Latvijā. Šī iecere Esterei dzimusi Teoloģijas fakultātes studentu praksē Sandbijā (Zviedrijā), kur viņa sastapusies ar problēmu, ka sievietēm mācītājām jāvalkā vīriešu piegriezuma kolārkrekli. Viņa ierosinājusi šūt kolārkleklus, kas būtu paredzēti tieši sievietēm.

Iespēja kļūt par kapelāni Esterei nāca salīdzinoši negaidīti – viņu uzrunāja NBS kapelāns, LU Teoloģijas fakultātes absolvents Uģis Brūklene. Pārdomājot šo piedāvājumu, Estere ne mirkli nešaubījās, ka šis darbs būtu viņai piemērots un arvien vairāk sajuta aicinājumu darboties tieši šajā jomā. Iespēja kļūt par kapelāni Latvijas armijā Esterei likās brīnišķīgs studiju turpinājums, kas atnācis īstajā laikā. Estere uzsver, ka “tieši ekskursija uz NBS bāzi praktiskās teoloģijas kursa ietvaros ir bijusi zīmīga, jo tieši šajā profesores Laimas Geikina docētajā kursā, es uzzināju, kas ir kapelāns un kādi ir viņa darba uzdevumi. Šī tēma mani ļoti ieinteresēja, tāpēc arī uzrakstīju par to pētījumu. Pētījuma gaitā arī vaicāju NBS kapelāniem, vai sieviete var kļūt par kapelāni armijā, un atbilde bija “nē”. Šajā gadījumā priecīgi redzēt, ka laiks iet un lietas mainās”.

Armijas kapelāniem, salīdzinājumā, piemēram, ar slimnīcas un cietuma kapelāniem, lielākoties ir nepieciešams iegūt arī dienesta pakāpi. Savukārt lai iegūtu dienesta pakāpi, kapelānam ir nepieciešams izturēt tās pašas prasības kā topošajiem karavīriem (tiek pārbaudīts veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība, kā arī citas lietas).

Estere uzsver, ka viņa Kapelānu dienestā neizjūt kādu īpašu attieksmi tāpēc, ka viņa ir sieviete: “Jūtos gaidīta un mīlēta jau kopš pirmās dienas gan no saviem kursa biedriem, gan no kapelānu dienesta, gan arī no savas vienības Militārajā policijā”. Esteres aicinājums iesaistīties dažādos pasākumos izpaužas arī viņas jaunajā amatā – viņa kā kapelāne kopā ar savu vienību gatavojas peldēšanas sacensībām. Kā pati Estere komentē, “šis ir ļoti labs veids, kā iepazīt un saliedēties ar savu vienību, jo kapelāns ir tur, kur ir viņa vienība”.

Ko dara kapelāns?

„Bruņoto spēku kapelāns ir vienības vadības grupā un atbildīgs par garīgo dzīvi vienībā. Kapelānam jāietekmē vienības dzīve, pašaizliedzīgi kalpojot citiem. Savā vienībā kapelānam jācenšas būt par paraugu citiem, upurējot savu dzīvi un laiku citu labā.

Kapelānam jāredz, vai kādam nav radušās grūtības, lai palīdzētu un iedrošinātu, mācot atzīšanos, izlīgšanu un piedošanu. Kapelānam jācenšas laikus un preventīvi risināt problemātiskas situācijas karavīru dienestā un arī personīgajā dzīvē, pirms tās ir saasinājušās un radījušas neatgriezeniskas negatīvas sekas. (..)

Kapelānam ir jāveicina vienības veselīgums un labklājība. Būtisks kapelāna ieguldījums var būt atrašanās līdzās, biedriskums un draudzīgums. Kapelānam ir iespēja būt līdzās ikvienam vienības biedram, sākot no komandiera līdz pat ierindniekam. Kapelāns var būt vienkārši blakus, lai uzklausītu tos, kuriem ir grūtības vai bēdas, arī lai dalītos uzvarās un priekā, un jo īpaši garīgajā pieredzē, kas veicina indivīda un kolektīva veselību un labklājību. (..)

Kapelāni nodrošina bruņoto spēku personālsastāva un viņu tuvinieku garīgo aprūpi. Kapelāni kā garīdznieki sniedz garīgo aprūpi arī bojā gājušo karavīru tuviniekiem. Viņi ir karavīru un viņu tuvinieku garīgie padomdevēji. Kapelāna uzdevums ir specifiska kalpošana bruņotajos spēkos, kuras mērķis ir attīstīt reliģiskās, garīgās, morālās un ētiskās vērtības un īstenot garīgo aprūpi,” teikts NBS izstrādātajās Kapelāna dienesta vadlīnijās.

Paralēli studijām Teoloģijas fakultātē Pumpura arī pabeigusi profesionālas pilnveides izglītības programmu Kultūras akadēmijā režijā un aktieru meistarībā skatuves mākslas kolektīvu vadītājiem.

