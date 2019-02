Rīgas dome pērn nav īstenojusi ielu remontu un izbūves projektus 19 miljonu apmērā

5,57 miljoni eiro no līdzekļu atlikuma ir to projektu finansējums, par kuru realizāciju jau ir noslēgti līgumi, bet vēl nav veikta apmaksa. 8,07 miljoni eiro ietaupīti no projektiem, kuru realizācijai jau ir uzsākti iepirkumi, taču noslēgt līgumus paredzēts 2019.gada laikā. Vēl 5,78 miljonus eiro sastāda neizlietoto līdzekļu atlikums, kas novirzīts jaunu objektu finansēšanai.

Visus 19,44 miljonus eiro plānots pārcelt uz 2019.gada budžeta plānu.

Departaments skaidro, ka atlikums ir izveidojies, veicot iepriekšējos gados mērķdotācijas sadalījumā apstiprināto projektu aktualizāciju un izvērtējot prioritātes atbilstoši pieejamajam finansējumam. Tāpat atlikumu veido ietaupījumi, kas radušies iepirkumu un darbu faktiskās izpildes rezultātā.

Departamenta sniegtā informācija liecina, ka no iepriekšējos gados apstiprinātajiem projektiem šogad nav paredzēts īstenot vēl teju 20 projektus. To vidū ir tādi objekti kā veloceļa izbūve un seguma atjaunošana Turgeņeva ielā, veloceļa '"Centrs-Ziepniekkalns" izbūve, auto novietņu izbūve mikrorajonos, ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai, Gaisa tilta pārbūves projekta izstrāde, veloceļa izbūve gar Daugavgrīvas šoseju projektēšana un vairāki citi.

Atskaiti par Satiksmes departamenta mērķdotācijas izlietojumu pašvaldības autoceļiem un ielām atbildīgā domes komisija uzklausīs šodien plkst.12.

Tāpat komitejā tiks lemts arī par šī gada mērķdotācijas apjomu, kā arī departamenta 2019.gada budžetu. Šogad departamentam tam uzticēto funkciju īstenošanai būtu nepieciešami 24,75 miljoni eiro.