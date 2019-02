Latvijā viesosies unikāla afrikāņu mūzikas instrumenta KORA virtuozs

Sekū Kojate tiek uzskatīts par “mūzikas ģēniju”, vienu no Āfrikas jaudīgākajiem koras izpildītājiem, un ne bez pamata – mantojis no tēva tradicionālās koras meistarību, viņš jau 12 gadu vecumā sāka eksperimentēt ar šīs unikālās afrikāņu 21 stīgas arfas skanējuma iespējām, līdz izveidoja elektrisko koru. Sākotnēji šo unikālo mūzikas instrumentu jau 13.gadsimtā izgudroja Rietumāfrikas Mandigo cilšu meistari, izgrebjot īpašo lagenārija ķirbi un apvelkot ar govs ādu. Koras skaņa līdzinās arfas skaņai, lai gan, kad to spēlē tradicionālā manierē, tā ir vairāk pielīdzināma flamenko un Delta blūza ģitārai. Koru spēlējot ar abām rokām, tiek kristalizētas stīgu poliritmiskās skaņas, ļaujot ikvienam saklausīt prātam neaptveramu melodiju dažādību.

Sekū Kojate ir dzimis Gvinejas galvaspilsētā Konakri pārliecinātu griotu ģimenē. Grioti, sargājot Rietumāfrikas Mandigo kultūru, jau 70 paaudzēs pārmantojuši koras mūziku, filozofiju un viedumu. Viņa vecāki bija Gvinejā atzīti mūziķi - tēvs Mbeidijs Kojate (M'Bady Kouyate) sabiedrībā atzīts Griots, koras spēlētājs un arī Gvinejas Nacionālā baleta vadītājs, bet māte – vokālā soliste sava vīra grupā. Desmit gadu vecumā, kopā ar vecākiem esot kārtējā Eiropas tūrē, Sekū pamēģināja spēlēt uz elektriskās ģitāras, kas arī iedvesmoja viņu eksperimentēt ar tradicionālo afrikāņu instrumentu – koru, pārveidojot to par elektronisku instrumentu. Ar šo novatorisko ideju viņš attīstīja pats savu mūzikas stilu, kas viņam atnesa pasaules atzinību. Elpu aizraujošais pirkstu kustību ātrums, ar kādu Sekū spēlē šo afrikāņu arfu, ir kļuvis par iemeslu, kādēļ viņš jau agrā jaunībā tika pielīdzināts leģendārajam ģitāristam Džimijam Hendriksam.

Foto: Publicitātes foto

Šī talantīgā mūziķa un reizē arī samtainās balss īpašnieka koncerti vienmēr sniedz nepārspējamu muzikālu pieredzi! Laikraksts The Guardian Sekū Kojati ir raksturojuši kā vienu no Āfrikas kontinenta aizraujošākajiem koras mūziķiem. Saglabājot Rietumāfrikas tradīciju tikumus un sintezējot koras unikalitāti ar pavadošās grupas instrumentiem, kompozīciju skanējums kļūst spirdzinoši svaigs. Emociju, ritmu un tehnikas bagātā koncertprogramma sniegs piesātinātu vakaru ikvienam mūzikas gardēdim.