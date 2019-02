LVC pārstāvji norādīja, ka Pierīgā, uz reģionālā autoceļa Ulbroka-Ogre, posmā no reģionālā ceļa Tīnūži-Koknese rotācijas apļa līdz Ogrei no 20,54. līdz 25. kilometram pērn notika segas pārbūve. Būvdarbus tur veica AS "Ceļu pārvalde" un to līgumcena bija 4,5 miljoni eiro ar pievienoto vērtības nodokli (PVN), darbus līdzfinansēja Eiropas Reģionālā attīstības fonds (ERAF).

Kā norādīja LVC pārstāvji, šogad LVC speciālisti un būvuzraudzība ir konstatējuši, ka posma braucamajā daļā vietām ir izveidojusies rise līdz pat vienam centimetram dziļumā, savukārt veloceļa segums vietām plaisā. Pēc LVC pārstāvju paustā, patlaban būvnieks nepiekrīt tam, ka defekti ir radušies nekvalitatīvo būvdarbu dēļ, tāpēc ir piesaistīts neatkarīgs eksperts no Latvijas būvinženieru savienības, kurš sniegs atzinumu par to, vai defektu iemesls ir nekvalitatīvi veikti būvdarbi vai kļūdas projektā.

LVC pārstāvji norādīja, ka Latgalē, autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona posmā no Bašķiem līdz Preiļiem posmā no 44,15. līdz 57,54. kilometram 2017. un 2018.gadā notika ceļa segas pārbūves darbi. Būvdarbus veica SIA "YIT Infra Latvija", to līgumcena bija 17,114 miljoni eiro ar PVN, kā arī ERAF līdzfinansējums bija 85% apmērā. Kā atzīmēja LVC pārstāvji, pērn, veicot gala pārbaudes, konstatēts, ka asfalts posmā nav ieklāts kvalitatīvi.

Pēc LVC pārstāvju sacītā, šogad posmā jau ir konstatētas garenplaisas un vietām sega kūkumo. LVC Ceļu laboratorijas speciālisti šonedēļ arī atkārtoti apsekoja visu posmu. Savukārt februāra beigās LVC notiks novērtēšanas sapulce, un tajā tiks lemts par defektu iemesliem, būvnieka atbildību un defektu novēršanai nepieciešamajiem darbiem.

Kurzemē, autoceļa Saldus-Pampāļi ceļā no Sesiles līdz Pampāļu pagasta robežai posmā no 7,7. līdz 17,55. kilometram pērnā gada vasarā un rudenī SIA "Igate" veica seguma atjaunošanas darbus ar izlīdzinošās grants-šķembu maisījuma kārtas un asfalta dilumkārtas ieklāšanu. Būvdarbu līgumcena bija 1,269 miljoni eiro ar PVN.

LVC pārstāvji atzina, ka remontdarbu laikā ceļa posmā bija konstatētas neatbilstības. Prasībām neatbilstošas porainības dēļ garantijas laiks būvdarbiem ir pagarināts no trim gadiem līdz pieciem. Kā uzsvēra LVC pārstāvji, posmā veidojas garenplaisas un ceļa seguma deformācijas dēļ tur ir uzlikts autotransporta masas ierobežojums 10 tonnas. LVC Ceļu laboratorijas speciālisti šonedēļ atkārtoti apseko arī šo objektu. Savukārt, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, būvniekiem tiks uzdots veikt pārbūvi.

Tāpat LVC pārstāvji norādīja, ka gadījumos, kad valsts autoceļu remontdarbu posmos tiek konstatēti defekti vai neatbilstība specifikāciju prasībām, būvniekiem par saviem līdzekļiem defekti ir jālabo vai jāpārbūvē. Nelielu atkāpju gadījumā, ja tās nav lietderīgi labot, tiek pagarināts garantijas laiks, kurā būvniekiem remontdarbi jāveic par saviem līdzekļiem. Tāpat ir gadījumi, kad tiek samazināta samaksa par paveiktajiem darbiem.

Pērn LVC ir organizējuši būvdarbus 183 objektos. Līgumcenu samazinājums pērn ir piemērots 47 gadījumos par kopējo summu 122 800 eiro. Vēl 16 gadījumos noteiktas papildu garantijas un grozījumi līgumā.