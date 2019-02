Pārbaudē tiekot vērtētas sūdzības par kādas konkrētas vingrošanas treneres pielietotajām metodēm, turpretim pati trenere šos pārmetumus noraida, skaidrojot, ka kolēģiem vienkārši skauž viņas audzēkņu gūtie augstie panākumi.

Kā vēsta laikraksts, par konkrētās treneres "skarbajām darba metodēm kritiski izsakās arī citi treneri un skolas darbinieki, kaut gan nenoliedz, tās strādā, un sacensībās tieši viņas audzēkņiem ir labākie rezultāti".

Interešu izglītības centra direktors NRA apstiprinājis, ka šī neesot pirmā reize, kad par konkrēto treneri saņemtas nopietnas sūdzības. Pirmās sūdzības bijušas jau 2012.gadā. "Viņa ir padomju laika cilvēks un strādā ar padomju laika metodēm, bet sasniedz labus rezultātus. Taču vecāki un citi treneri sūdzas." Tagad uz incidenta izmeklēšanas laiku trenere no darba esot atstādināta.

Vairāki interešu izglītības iestādes darbinieki laikrakstam stāstījuši, ka konkrētā trenere bērnus apsaukājot par "resnajām govīm", bet tas vēl esot maigākais epitets no viņas leksikas. Bērni tiekot psiholoģiski iebaidīti, uz viņiem kliedzot, reizumis uzšaujot ar vingrošanas nūju vai lecamauklu. Kāda pārbijusies un noraudājusies meitene tikusi iegrūsta tualetē un sejā viņai šļakstīts ūdens, it kā lai nomierinātu. Arī citu treneru bērni esot paniskās bailēs no šīs konkrētās treneres, atsaucoties uz iestādes darbinieku stāstīto, vēsta laikraksts.

Pašai trenerei gan esot pilnīgi cita versija par notiekošo, proti, jau divus gadus ilgstošā konflikta cēlonis esot kolēģu skaudība par viņas un viņas audzēkņu panākumiem, tāpēc viņa tiekot apmelota. "Par manu atstādināšanu runājot, divas pārbaudes jau ir bijušas, un nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Tagad sākta trešā," laikrakstam sacījusi trenere. Viņa uzsvērusi, ka treniņu zālē ir izvietotas novērošanas kameras, taču šajās lietās ierakstu ar pierādījumiem neesot. Trenere gan nav noliegusi, ka kliedz uz jauniešiem, bet tāds jau esot sports un darba specifika, strādājot lielā zālē.

Uzskatot, ka tiek apmelota un nepamatoti sodīta, trenere pret kolēģiem vērsusies ar civilprasību, bet atbrīvošanu no darba apstrīdējusi administratīvā kārtā.