Jauns.lv jau ziņoja, ka divas dienas pirms partijas “Saskaņa” Rātslaukumā gaidāmā mītiņa Rīgas mēra Nila Ušakova atbalstam, rīdzinieki gan savās pastkastītēs, gan izlīmētus uz kāpņu telpu sienām pamanījuši savdabīgus plakātus, kas tā vien liekas – tendēti uz nacionālā naida kurināšanu.

Jurēvica pastāstīja, ka kriminālprocess sākts pēc VP iniciatīvas un tas ir saistīts ar Bolderājā izplatītājiem aicinājumiem iedzīvotājiem.

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 78.panta pirmās daļas par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu. Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, piespiedu darbu, vai naudas sodu.

VP informāciju nodevis arī Valsts drošības dienestam.

Tikmēr pats Ušakovs aģentūrai LETA norādīja, ka iepriekšminētais nav "Saskaņas" izplatīts aicinājums. "Plakātus, kas jau daudzkārt dažādās versijās redzēti sociālajos tīklos un kuru saturs ir, saudzīgi sakot, neveikls, nav izplatījusi partija "Saskaņa". Šo plakātu izcelsmi un mērķus ir jānoskaidro policijai," teica pilsētas mērs.

Viņš nenoliedza, ka "Saskaņa" ir izplatījusi drukātus aicinājumus iedzīvotājiem piedalīties mītiņā, bet tie nav iepriekšminētie. Uz partijas pasūtītajām skrejlapām ir norādīts, ka tās apmaksā "Saskaņa", kā arī teikts, ka kopumā izplatīti 210 000 eksemplāri. Visus izdevumus, kas saistīti ar pasākuma organizēšanu, "Saskaņa" publicēs likumā noteiktajā kārtībā, solīja Ušakovs.

Kā novēroja aģentūra LETA, šīs "Saskaņas" skrejlapas iedzīvotājiem tiek dalītas arī uz ielām Rīgā. Uz tām aicinājums piedalīties sestdienas mītiņā drukāts gan latviešu, gan krievu valodā.

Kā ziņots, iedzīvotāji no dažādiem Rīgas mikrorajoniem sociālajos tīklos ziņo par kāpņu telpās izlīmētiem plakātiem, kuru vēstījums ir nepārprotams. “Rīdziniekiem grib nozagt izvēles tiesības un viņu balsi! To dara “vecās” partijas, kas jau sen valsts mērogā kļuvušas par skandālu un krīžu simbolu. Rīdzinieki, ir pienākusi tā diena, kad mums ir jāaizstāv savas tiesības pašiem izvēlēties savu likteni. Nedrīkst atdot savas tiesības nacionālistu kongresiem!” - pausts vienā no plakātu aicinājumiem.

Turpat blakus izlīmēts vēl viens plakāts, kurā attēlots Nils Ušakovs cietumnieka apģērbā ar uz kakla uzkarinātu vēstījumu “Tāpēc, ka krievs!”. Trešajā plakātā, kurā vēstījums pausts tikai krievu valodā, teikts: "Atņēmuši tiesības runāt, tagad atņems arī pilsētu! Palīdzēsim Nilam, atstāsim pilsētai izvēles tiesības!". Piedevām, plakātā izsludināts, ka uz 9. februāra mītiņu Rātslaukumā vedīšot bezmaksas autobuss no Bolderājas "Maximas".

Tāpat Jauns.lv jau ziņoja, ka sestdien, 9.februārī, partija "Saskaņa" Rīgas Rātslaukumā rīkos mītiņu, lai paustu atbalstu Rīgas mēram un partijas līderim Nilam Ušakovam.