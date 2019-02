Deputāte lēmusi, ka savus tiešos darba pienākumus nevar apvienot ar deputātes amatu. Batņa jau vairāk nekā 20 gadus strādā LMA, kur bijusi gan Mūzikas skolotāju katedras vadītāja, gan lektore, gan arī praktizējusies citos amatos, bet tagad viņa pieņēmusi piedāvājumu kļūt par studiju programmu direktoru.

Batņas vietā domē stājies agronoms Jānis Bračka (ZZS), kurš iepriekš jau ir darbojies domē.

"Ir ļoti patīkami atgriezties politikā, lai gan gribēju lēnām no tās attālināties un vērot to no malas," pēc apstiprināšanas amatā teicis Bračka.