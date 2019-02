Partijas valde par šo jautājumu varētu lemt jau rīt. Kaimiņš plašākus komentārus nesniedza, vien apstiprināja, ka lūgs partijas valdei par to lemt. "KPV LV" valdes locekļi vairījās komentēt šo jautājumu. Vaicāta, vai plānots lemt par Gobzema izslēgšanu no partijas, "KPV LV" līdzpriekšsēdētāja, valdes locekle Linda Liepiņa norādīja, ka nekomentēs šo jautājumu. No komentāriem atturējās arī partijas valdes locekļi Mika Vizbulis un ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Pats Gobzems, vaicāts, vai kaut ko zina par plānu viņu izslēgt no partijas, atbildēja, ka par to neko neesot dzirdējis. Viņš arī piebilda, ka tas ir jautājums, kas jāuzdod "KPV LV" valdei.

Saistītās ziņas Gobzems skaidro slepus filmēto video: patiesībā nokodis aizlauztu ādas gabaliņu, nevis ēdis puņķus Ierakstīta saruna, kurā Gobzems aiz muguras ļoti neglīti izsakās par Artusu Kaimiņu Gobzems: "Šī būs zaudētāju valdība"

Kā ziņots, partijas "KPV LV" Saeimas frakcija 30.janvārī nolēma turpināt darbu visu 16 deputātu sastāvā. Frakcijas sanāksmē tikai rosināts izslēgt piecus deputātus, kuri neatbalstīja Krišjāņa Kariņa (JV) veidoto valdību, tajā skaitā Gobzemu. Tomēr frakcijas vairākums šādu ieceri neatbalstīja, žurnālistiem pēc sanāksmes pavēstīja frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs.

Frakcijas vadītājs uzskata, ka nav neiespējami strādāt kopā deputātiem, kuri atbalsta valdību un kuri to neatbalsta. Viņš skaidroja, ka var nošķirt informāciju, kas ir pieejama valdību atbalstošiem deputātiem un kas ir pieejama to neatbalstošajam "pieciniekam".

"Piecinieka" izslēgšanu atbalstīja tikai deputāti Kaimiņš un Aldis Blumbergs (KPV LV). Blumbergs žurnālistiem pauda viedokli, ka "de facto" šī neesot frakcija, jo deputātiem pašlaik nav vienota mērķa. Par valdības apstiprināšanu balsoja 11 "KPV LV" deputāti, savukārt pieci balsoja "pret".

Domstarpības starp "KPV LV" politiķiem Kaimiņu un Gobzemu ir iezīmējušās vēl asāk pēc janvāra Saeimas sēdes, kur Gobzems apgalvoja, ka Kaimiņš esot piedāvājis partijai saņemt 100 000 eiro "no Rūdolfa". Pēc tam Gobzems paziņoja, ka dosies uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un liecinās pret Kaimiņu. Pēc tam arī sekoja iztaujāšana tiesībsargājošajā iestādē, pēc kuras Gobzems komentāros bija skops, norādot, ka ir parakstījies par informācijas neizpaušanu.