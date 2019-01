Jau ap 100 cilvēku prasa atmaksāt veselības apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas

Viņa norādīja, ka atsevišķos gadījumos jau ir veikta atmaksa.

Pirms atmaksas veikšanas NVD iedzīvotājiem sniedz skaidrojumu, ka atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīviem, lai no 2019.gada 1.jūlija varētu saņemt pilno valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu apjomu, būs jābūt apdrošinātam, līdz ar to, ja iedzīvotājs būs atguvis brīvprātīgo iemaksu, bet no 1.jūlija vēl arvien nebūs valsts apdrošināto personu lokā, viņam šī iemaksa būs jāveic atkārtoti.

Kā ziņots, tuvāko mēnešu laikā veselības ministre Ilze Viņķele (AP) sola nākt klajā ar jaunu piedāvājumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem.

Viņķele uzsvēra, ka tagad Veselības ministrijas (VM) uzdevums ir ātri, tie varētu būt pāris mēneši, tikt skaidrībā, ko sabiedrībai un Saeimai piedāvāt tā vietā. Ministre esot lūgusi VM "izvilkt" sākotnējos variantus Veselības aprūpes finansēšanas likumam. Pēc viņas teiktā, tie sākotnēji esot balstījušies uz viena groza sistēmu.

Ministre atzina, ka apdrošināšanas iemaksas papildina budžetu, tomēr, viņasprāt, par niecīgu summu. Ja tās iegūšana notiek, "šķirojot" iedzīvotājus priviliģētākos un ne tik priviliģētos, tad tā nav taisnīga, pārliecināta Viņķele.

Valdība savā deklarācijā apņēmusies panākt tiesības visiem laikus saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, vienlaikus nodrošinot, ka visi taisnīgi piedalās veselības aprūpes sistēmas finansēšanā.