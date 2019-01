Salīdzinājumam 2017.gadā muitas jomā tika ierosināts 301 kriminālprocess.

Gandrīz četrkāršo pieaugumu Podiņš skaidroja ar to, ka pērn tika konstatēta ievērojamā narkotisko vielu sūtījumu pa pastu problēma. Podiņš norādīja, ka 82% šo narkotiku sūtījumu pienāk no Nīderlandes, tāpat narkotikas tiek sūtītas arī no Vācijas un Apvienotās Karalistes.

"Ļoti daudz jaunu cilvēku pasūta narkotikas pa pastu. Pērn 919 kriminālprocesi muitas jomā ir ierosināti tieši par narkotiku pārsūtīšanu pastā. Diemžēl sūtījumu skaits nesamazinās, tāpēc mums ir bijušas vizītes un sanāksmes ar Nīderlandes pārstāvjiem, lai arī Nīderlandes pusē sāktu kontrolēt pasta sūtījumus," sacīja Podiņš.

Kriminālvajāšanas sākšanai pagājušajā gadā nosūtīti 113 kriminālprocesi valsts ieņēmumu jomā (2017.gadā - 77 kriminālprocesi), bet muitas jomā kriminālvajāšanai pērn nosūtīti 128 kriminālprocesi (2017.gadā -113 kriminālprocesi).

Podiņš informēja, ka pērn kriminālprocesos atgūstamo līdzekļu apmērs ir 17,092 miljoni eiro, savukārt par noziedzīgi iegūtu atzīta manta 2,663 miljonu eiro apmērā, kas jau ir ieskaitīta valsts budžetā.

Pērn atklāta un pārtraukta 17 organizētu noziedzīgu grupējumu darbība, no tiem astoņi grupējumi ir valsts ieņēmumu jomā, četri – narkotiku jomā un pieci – akcīzes preču jomā.