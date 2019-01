Dienā Latvijā turpināsies neliels sniegputenis

Dienvidaustrumu vējš no rīta brāzmās pūtīs ar ātrumu 11-16 metru sekundē, dienas gaitā vējš kļūs mazliet lēnāks.

Gaiss iesils līdz 0..-5 grādiem, austrumu novados - līdz -6..-9 grādiem.

Rīgā ilgstoši snigs un putinās nelielā līdz mērenā intensitātē, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās priekšpusdienā sasniegs 15 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5 grādi.

Laikapstākļus nosaka ciklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 746 dzīvsudraba staba milimetriem Kurzemes rietumkrastā līdz 755 milimetriem valsts austrumu pierobežā.

Pirmdienas rītā Latvijas rietumu un centrālajā daļā nedaudz līdz mēreni snieg, liecina meteoroloģiskā informācija.

Brāzmains dienvidaustrumu vējš putina sniegu arī pārējā valstī. Vēja ātrums brāzmās sasniedz 10-15 metrus sekundē, bet Kolkā reģistrētas brāzmas līdz pat 19 metriem sekundē.

Liepājas novērojumu stacija ziņo, ka sniega segas biezums pieaudzis no četriem centimetriem svētdienas vakarā līdz desmit centimetriem pirmdienas rītā. Savukārt daudzviet Vidzemē un Latgalē saglabājas vairāk nekā 30 centimetrus dziļš sniegs.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļiem, pa Daugavpils šoseju no Lielvārdes līdz Pļaviņām, pa Bauskas, Jelgavas, Liepājas un Ventspils šosejām visa maršruta garumā, pa Liepājas - Rucavas ceļu, kā arī pa Kokneses šoseju no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnēs.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 50 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atgādina, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu. Ceļa stāvoklis ziemas laikā var mainīties ļoti strauji.