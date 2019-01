Pirms 12 gadiem Germanam Milušam piesprieda 5 gadus ilgu cietumsodu par kukuļošanu. Milušs meklēja Jūrmalas domes deputātu, kurš apmaiņā pret kukuli nobalsotu par Juri Hlevicki kā pilsētas mēru. Rokudzelžus Milušam tā arī neuzlika – uzņēmējs izrādījies Krievijas pilsonis, aizbēga uz kaimiņvalsti un uzturas tur. Krievija savus pilsoņus uz ārzemēm neizdod.



Latvija panāca, ka Krievijas tiesas atzīst Latvijā pieņemto spriedumu Milušam un pieņem to izpildīšanai – Eiropas Padomes konvencija paredz šādu kārtību. Taču Maskavas tiesa mainīja Miluša sodu - piecu gadu ilgu cietumsodu aizstāja ar piespiedu darbu pastāvīgajā darba vietā.



Tieslietu ministrijas pārstāvis sarunā ar LTV paskaidroja, ka formāli Krievija ir ievērojusi starptautiskās normas. Tā ir pārņēmusi Miluša lietu, atzinusi Latvijas tiesas spriedumu un uzskata Milušu par vainīgu kukuļošanā. Latvijai nav iespēju izteikt jebkādas pretenzijas par to, ka Krievijas tiesa izmanījusi sodu – Eiropas Parlamenta konvencija to neparedz.



“Mēs diemžēl secinājām, ka te nekas nav iespējams, nekas nav darāms. Līdz ar mūsu lūgumu, Krievija pieņēma izpildei mūsu lēmumu un tagad tā ir citas valsts jurisdikcija, mēs nevaram iejaukties viņu darbā”, intervijā raidījumam teica Tieslietu ministrijas starptautiskās sadarbības departamenta direktores p.i. Ilvars Turkopuls.

Latvijas iestādes bija spiestas arī izņemt Germanu Milušu no starptautiskās meklēšanas sarakstiem. Nākamgad, kad viņš būs izcietīs Maskavas tiesas piespriesto atviegloto sodu, Milušs drīkstēs izbraukt no Krievijas un, kā atzīmē LTV, nekas nelīdz viņam iebraukt Latvijā. Kaut Latvijas pilsonību viņam nesen atņēma, Milušs var pieteikties Šengenas vīzai. Vienīgais izņēmums, ja Latvija iekļaus viņu tā sauktajā “melnajā sarakstā”. Nedz Ārlietu, nedz Iekšlietu ministrijas šādu iespēju pagaidām nekomentē.