“Latvijā vairs ilgi nepaliksim, gribam uztaisīt atvadu tūri!” - Kivičs pusnaktī iziet “Facebook” tiešraidē un atklāj daudz

“Mīļie draugi, mēs martā domājam startēt prom no Latvijas, tāpēc līdz tam laikam gribam maksimāli daudz uzstāties, ja jums ir interese, es labprāt aizbraukšu. Šobrīd organizēju tūri - “Andris Kivičs saka “Atā”!”.

Izdzēris pudeli šampānieša, “Facebook” tiešraidē izgājušais Andris Kivičs atklāj ne tikai to vien. Tiešraides skatītājiem uzdodot dažādus jautājumus, Andris nepaliek atbildi parādā un pastāsta gan par to, ka no politikas iet prom netaisās, gan to, cik augstu vērtē savas attiecības ar Lieni Skulmi, kā arī atklāj, ka kopā ar mīļoto sievieti drīz tiks ierakstīta jauna dziesma.

Andris nenoliedz, ka par savu mīļoto Lieni domā pilnīgi katru dienu, jo viņa esot pasaules ideālākā sieviete. Tāpat abu nākotnes plānos ir izveidot blogu, kur regulāri stāstīt par attiecībām starp vīrieti un sievieti.

Andris un Liene atzīst - beidzot viņiem ir bijusi iespēja pateikt visu to, ko viņi domā. "Ja mums ir sajūta, ka šeit neiederamies, tad mums jādodas prom!".

