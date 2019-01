Otra populārākā (69%) nepatika pret smēķētājiem ir cigarešu dūmi publiskās vietās. 54% nesmēķētāju ir nepatīkama pīpmaņu smakojošā elpa, mati un rokas. Smakojošas smēķētāju drēbes atzīmē 52% nesmēķētāju. Visbeidzot 39% nesmēķētāju atzinuši, ka viņiem nepatīk krēpas, ko smēķētāji izspļauj uz ielas.

Vairāk nekā puse (51%) iedzīvotāju, kas nelieto ne tabakas izstrādājumus, ne citus nikotīnu saturošus produktus, atzīst, ka cenšas izvairīties no smēķēšanas zonām un pat izvēlēties ēdināšanas vietas bez tām.



Savukārt smēķētājiem pašiem bez smakojoša apģērba sevī nepatīk arī smakojoša elpa (33%). Ceturtdaļa smēķētāju kā nepatīkamu atzīst nervozitāti, kas rodas, ja netiek uzsmēķēt un gandrīz tikpat (23%) – cigarešu smaku uz rokām. Neglītus zobus un atkrēpošanos katru kā nepatikas cēloni minējuši vien 15% aptaujāto smēķētāju.

Aptauja arī atklāj, ka 88% no cilvēkiem, kas regulāri lieto tabakas un nikotīnu saturošus produktus, smēķē cigaretes. Otra populārākā ir tinamā tabaka. Tikmēr inovatīvos risinājumus, kam nav cigaretēm raksturīgo dūmu, lieto ievērojami mazāk – elektroniskās cigaretes - 6% un karsējamo tabaku - 3%. Kā galvenos savas izvēles iemeslus inovāciju piekritēji min to, ka inovācijām nav nepatīkamā aromāta (83%) un pēc to lietošanas mutē nepaliek nepatīkama smaka (70.4%). Savukārt to, ka inovācijas ir mazāk kaitīgas veselībai nekā cigaretes, kā galveno iemeslu par labu mūsdienīgām alternatīvām norādījuši vien 34.5%.

“Rezultāti liecina, ka cigarešu dūmu radītās smakas nozīmi nesmēķētāji un smēķētāji vērtē ļoti atšķirīgi. Sanāk, ka viena ceturtdaļa iedzīvotāju pārējām trīs ceturtdaļām iedzīvotāju rada nepatīkamus apstākļus kā telpās, tā uz ielas, tikmēr pašus galvenokārt uztrauc savas drēbes,” saka Arnis Kaktiņš, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS vadītājs.

Salīdzinoši biežāk tabaku un/vai nikotīnu saturošus produktus lieto iedzīvotāji ar vidējo vai pamata izglītību nekā iedzīvotāji ar augstāko izglītību (attiecīgi 30% un 20%). Tāpat vīriešu smēķētāju ir vairāk nekā sieviešu (attiecīgi 30% un 20%).

Aptauja tika veikta 2018. gada beigās visā Latvijas teritorijā, un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS to veica sadarbībā ar Bezdūmu nozares asociāciju (BNA). Kopumā aptaujā piedalījās 1005 valsts iedzīvotāji vecumā no 18 – 75 gadiem.