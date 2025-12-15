Ābolam desmit minūtes Filadelfijas "Flyers" trešajā zaudējumā pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols svētdien ar Filadelfijas "Flyers" komandu piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē.
"Flyers" viesos ar 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Karolīnas "Hurricanes". Ābols šajā spēlē uz ledus bija desmit minūtes un 58 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, vienreiz kļūdījās, uzvarēja vienā no astoņiem iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Pēc Viljama Karjē un Teilora Hola gūtajiem vārtiem "Hurricanes" ieguva vadību ar 2:0, taču ar precīziem metieniem atbildēja Džeimijs Drisdeils un nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām arī Trevors Zīgress. Pēcspēles metienos vienīgos vārtus guva Andrejs Svečņikovs. "Flyers" ar 38 punktiem 31 spēlē ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, kur "Hurricanes" ar 44 punktiem 32 mačos ir līdere.
Citā mačā vārtsargs Artūrs Šilovs palika rezervē, kamēr Pitsburgas "Penguins" arī otrajā nedēļas nogales spēlē izlaida no rokām uzvaru un mājās ar 4:5 (2:0, 1:0, 1:4, 0:1) pagarinājumā zaudēja Jūtas "Mammoth". Sergejs Murašovs "Penguins" vārtos atvairīja 32 no 37 metieniem.
"Penguins" komandā ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Žistēns Brazo, bet vieni gūti vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Benam Kindelam. Pretiniekiem uzvaras vārtus guva Dilans Ginters, bet pamatlaikā divreiz izcēlās Maikls Karkone. Pitsburgas komanda ar 37 punktiem 31 spēlē ieņem devīto vietu Austrumu konferencē. "Mammoth" ar 35 punktiem 34 mačos ir devītā Rietumos.
Vēl svētdien Vankūveras "Canucks", kuras sastāvā joprojām nav atgriezies Teodors Bļugers, viesos ar 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) uzvarēja Ņūdžersijas "Devils". Vārti un rezultatīva piespēle "Canucks" komandā debijas mačā bija Zēvam Bujumam, tāpat precīzi meta Džeiks Debrasks, bet abos vārtu guvumos asistēja Konors Gārlends. Pretiniekiem vienīgos vārtus guva Lūks Hjūzs, kura brāli Kvinu "Canucks" nedēļas nogalē aizmainīja uz Minesotas "Wild". "Canucks" ar 27 punktiem 32 spēlēs ieņem pēdējo, 16. vietu Rietumu konferencē. "Devils" savukārt ar 37 punktiem 33 cīņās ir desmitajā pozīcijā Austrumos.
Tikmēr Aizsargs Kvins Hjūzs, kurš nedēļas nogalē no Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Vankūveras "Canucks" tika aizmainīts uz Minesotas "Wild", svētdien savā debijas mačā jaunajā komandā izcēlās ar gūtiem vārtiem. "Wild" mājās ar 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) pārspēja Bostonas "Bruins", izcīnot ceturto uzvaru pēc kārtas.
Minesotas vienībā ar divi gūti vārti un viena rezultatīva piespēle bija Kirilam Kaprizovam, bet ar vārtu guvumu un divām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Raiens Hartmans. Abi tika atzīti par otro un trešo spēles zvaigzni aiz Hjūza. "Wild" ar 43 punktiem 33 spēlēs ieņem trešo vietu Rietumu konferencē. Bostonieši ar 38 punktiem 33 cīņās ir astotie Austrumu konferencē.