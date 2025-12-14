Bendika ar sešiem soda apļiem Pasaules kausa posmā iedzīšanā finišē 56. vietā
Latvijas biatloniste Baiba Bendika svētdien Austrijā Pasaules kausa otrajā posmā desmit kilometru iedzīšanā nopelnīja sešus soda apļus un ierindojās 56. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja itāliete Liza Vitoci, kura šāva nekļūdīgi un finišu sasniedza pēc 28 minūtēm un 31,5 sekundēm. Otro vietu, ar vienu soda apli zaudējot 11,4 sekundes, ieņēma Zviedrijas biatloniste Anna Magnusone, bet norvēģiet Māren Kirkeide ar trīs soda apļiem atpalika 39,5 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Pirms pēdējās ugunslīnijas par uzvaru cīnījās sprinta uzvarētāja francūziete Lu Žanmono, Vitoci un Magnusone. Vitoci un Magnusone sašāva visus piecus mērķus, turpinot cīņu par zeltu, bet Žanmono tika pie diviem soda apļiem un noslīdēja uz septīto vietu. Noslēdzošajos kilometros Vitoci slēpoja ātrāk un pirmā sasniedza finišu.
Bendika kopā nopelnīja sešus soda apļus un finišā piekāpās Vitoci četras minūtes un 30,4 sekundes, kas deva 56. vietu starp 59 finišējušajām sportistēm.
Pirmajā ugunslīnijā Latvijas sportiste nopelnīja vienu soda apli un atgriezās trasē 35. vietā, bet otrajā šaušanā guļus viņa tika pie vēl diviem soda apļiem un zaudēja vēl 16 pozīcijas. Pēc tam pirmajā šaušanā stāvus Bendika tika pie viena soda apļa un otrajā šāva garām vēl divas reizes, atkāpjoties uz 56. vietu.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc piecām sacensībām līdere ar 314 punktiem ir Magnusone, Kirkeide ar 260 punktiem ir otrā, bet trešo vietu ieņem Žanmono. Bendika ar 35 punktiem ierindojas 42. pozīcijā, bet Estere Volfa ar 31 punktu ir 44. vietā.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamnedēļ biatlonisti sacentīsies Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.