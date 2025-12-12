Merzļikins tiek nomainīts "Blue Jackets" zaudējumā "Senators" hokejistiem
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā tika nomainīts pēc nepilnām 15 minūtēm, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu.
Blue Jackets" mājās ar rezultātu 3:6 (1:4, 2:1, 0:1) zaudēja Otavas "Senators" komandai, piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Merzļikins pavadīja uz ledus 14 minūtes un 55 sekundes un tika galā ar diviem no pieciem pretinieku metieniem, atvairot 40% raidījumu.
Pie rezultāta 0:3 mājinieku vārtos stājās Džets Grīvzs, kurš spēles turpinājumā tvēra 21 no 23 pretinieku mestajām ripām.
Divus vārtus viesu rindās guva Tims Šticle, ar 1+2 katrs izcēlās Dreiks Batersons un Maikls Amadio, pa 1+1 iekrāja Klods Žirū un Deivids Perons, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Dilans Kazenss.
"Blue Jackets" sastāvā vārtus guva Dmitrijs Voronkovs, Dante Fabro un Būns Dženers, kura rēķinā arī rezultatīva piespēle.
Kolumbusas komanda ar 32 punktiem 31 spēlē ieņem 15. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Vegasas "Golden Knights" hokejistus.