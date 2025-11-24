Bļugera pārstāvētā "Canucks" piedzīvo trešo zaudējumu pēc kārtas
Vankūveras "Canucks", kurai nevar palīdzēt savainotais Teodors Bļugers, svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā piedzīvoja neveiksmi.
"Canucks" savā laukumā ar 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) piekāpās Kalgari "Flames", zaudējot sesto reizi pēdējās septiņās spēlēs. Mača ievadā mājiniekiem vajadzēja tikai 65 sekundes, lai izvirzītos vadībā, pirmos vārtus gūstot Filipam Hronekam. Pirmās trešdaļas turpinājumā viesi guva divus vārtus nepilnas minūtes laikā, precīziem esot Morganam Frostam un Konoram Zari, un pārņēma vadību ar 2:1. Otrajā trešdaļā "Flames" labā vārtus guva Kevins Bāls un Jegors Šarangovičs, bet trešajā periodā "Canucks" vārtos vēl ripu raidīja Bleiks Kolmens, rezultātam kļūstot 5:1 viesu labā. Noslēdzošās trešdaļas vidū vēl otros "Canucks" vārtus guva Kvins Hjūzs, ar precīzu metienu noslēdzot mājinieku vairākumu. "Canucks" vārtus sargāja Kevins Lankinens, kurš tika galā ar 16 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Dastins Volfs atvairīja 28 ripas.
Bļugers ķermeņa apakšdaļas savainojuma dēļ nav spēlējis kopš oktobra vidus, taču varētu atgriezties laukumā nākamajās Vankūveras komandas izbraukuma spēlēs.
"Canucks" ar 20 punktiem 23 spēlēs Rietumu konferencē ierindojas 14. pozīcijā un nākamo maču aizvadīs trešdien, viesojoties pie Anaheimas "Ducks". "Flames" ar 19 punktiem 24 cīņās atrodas 15. vietā.
Citās spēlēs Kolorādo "Avalanche" un Minesotas "Wild" izcīnīja "sausās" uzvaras. "Avalanche" viesos ar 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) pārspēja Čikāgas "Blackhawks", izcīnot devīto panākumu pēc kārtas.
Vienīgie vārti mačā tika gūti otrā perioda izskaņā, kad "Avalanche" izmantoja pretinieku kļūdu savā aizsardzības zonā, un ar spēcīgu plaukstas metienu mājinieku vārtsargu pārspēja Keils Makars. Uzvarētāju vārtus sargāja Skots Vedžvuds, kurš atvairīja visus 22 metienus un pirmo reizi šosezon palika nepārspēts. Otrā laukuma pusē Spensers Naits tika galā ar 25 raidījumiem.
"Avalanche" ar 37 punktiem 22 spēlēs ir Rietumu konferences līdere, bet "Blackhawks" ar 24 punktiem atrodas 12. vietā.
Savukārt "Wild" izbraukumā ar 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) guva panākumu pār Vinipegas "Jets". Otrajā trešdaļā 2:0 Minesotas komandas labā panāca Daņila Jurovs un Broks Fabers, kurš guva vārtus mazākumā, bet trešajā periodā 3:0 panāca Kirils Kaprizovs. Viesu vārtsargs Jespers Valsteds atvairīja 32 metienus, tiekot pie trešās "sausās" uzvaras šosezon, kamēr otrā laukuma pusē Ēriks Komrijs tika galā ar 27 ripām.
"Wild" ar 28 punktiem 23 mačos Rietumu konferencē ieņem piekto vietu, bet "Jets" ar 24 punktiem 21 cīņā ierindojas 11. pozīcijā.
Vēl Ņujorkas "Islanders" mājās ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Sietlas "Kraken". Pamatlaikam un pagarinājumam noslēdzoties bez gūtiem vārtiem, pēcspēles metienu sērijā viesu vārtsargu pārspēja Bo Horvats un Kails Palmjēri. "Islanders" vārtsargu Džoiju Dakordu pēcspēles metienu sērijā izdevās pārspēt tikai Frederikam Gudro.
"Islanders" ar 28 punktiem 23 mačos ir Austrumu konferences vicelīdere, kamēr "Kraken" ar tikpat punktiem 22 spēlēs Rietumu konferencē ir ceturtajā vietā.