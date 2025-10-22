Anete Šteinberga ar deviņiem punktiem palīdz Skio "Famila" viesos uzvarēt FIBA Eirolīgas spēlē
Latvijas basketboliste Anete Šteinberga trešdien guva deviņus punktus FIBA Eirolīgas pamatturnīra trešajā spēlē un kopā ar Skio "Famila" komandu svinēja uzvaru. "Famila" izbraukumā ar rezultātu 81:79 (31:26, 15:21, 19:21, 16:11) pārspēja Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo".
Šteinberga spēlēja 11 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem. Latviete arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, vienreiz kļūdījās, guva sliktāko +/- rādītāju komandā (-5) un sakrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus.
Viešņām 15 punktus guva Čečilia Dzandalazīni, bet 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Džesikai Šepardai. Francijas vienībā 14 punktus guva un deviņas rezultatīvas piespēles atdeva Kolīna Frankelina.
B grupā pēc trīs spēlēm trīs uzvaras ir Stambulas "Galatasaray", divreiz uzvarējusi "Famila", viens panākums ir "Flammes Carolo", bet "Sopron" zaudējusi visos trīs mačos.
Citā mačā Latvijas trenera Mārtiņa Zībarta vadītā Polijas komanda Gdiņas VBW mājās ar 51:97 zaudēja Prāgas ZVVZ USK. Gdiņas basketbolistes A grupā zaudējušas visās trīs aizvadītajās spēlēs.
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnīsies par vietām ceturtdaļfinālā.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".