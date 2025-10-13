"Gribam parādīt tādu sniegumu, ar kuru varētu lepoties!" Gaidāmo maču ar Latviju komentē Anglijas futbola izlases galvenais treneris Tuhels
Anglijas izlases galvenais treneris Tomass Tuhels norādījis, ka Anglijas futbola izlase otrdien Rīgā Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Latviju vēlas parādīt tādu sniegumu, ar kuru varētu lepoties.
Latvijas izlase Angliju Daugavas stadionā uzņems otrdien plkst. 21.45. Pirms došanās uz Rīgu kļuva zināms, ka Anglijas futbola izlasei nevarēs palīdzēt uzbrucējs Olijs Votkinss, taču gatavs spēlēt būs Harijs Keins, par kuru iepriekš bija bažas.
"Harijs var spēlēt. Viņš aizvadīja treniņu, un neredzu iemeslus vai šķēršļus, lai viņš nevarētu spēlēt 90 minūtes. Olijs diemžēl pameta nometni, bet pārējie visi ir ierindā," komentēja Tuhels.
Anglijas izlases stūrmanis arī atzīmēja, ka komanda ir progresējusi kopš septembra pirmās spēles, kurā tā tikai ar 2:0 uzvarēja Andoru. "Iespējams, cilvēki gaidīja daudz ko vairāk par 2:0 un nenovērtēja andoriešu aizsardzību. Esam mainījuši attieksmi un veidu, kā spēlējam - to apliecina nākamās spēles. Būvējam ko lielu un dodamies pareizajā virzienā. Tas gan nemaina faktu, ka rīt jāparāda cieņa pretiniekiem," secināja Tuhels.
Vācu treneris neslēpa, ka Anglijas izlase ir neapšaubāma favorīte, taču gatavošanās šādiem mačiem notiek gandrīz tāpat kā pret spēlēm pret futbola lielvalstīm.
"Man ir svarīgi, lai katram pretiniekam gatavotos vienādos apstākļos. Jā, esam favorīti, tā ir realitāte, ko sagaidām apliecināt ar uzvaru. Taču mums jābūt gataviem to paveikt. Latvija ļoti labi mūs zina, jo visa informācija ir pieejama. Sagaidām spēcīgu bloku aizsardzībā atkarībā no shēmas. Gribam parādīt tādu sniegumu, ar kuru varētu lepoties, nevis kādus 80 vai 90%," skaidroja Tuhels.
Uzvaras gadījumā Anglijas izlase nodrošinās vietu finālturnīrā, un novembrī gaidāmajiem mačiem vairs nebūs tik lielas nozīmes.
"Galvenais ir nemeklēt problēmas, bet rast risinājumus. Šobrīd nedomāju par novembri un tagad visu enerģiju veltu šim brīdim. Nekas nekad nav garantēts, jo futbolā daudz kas var notikt, tajā skaitā veiksme uzgriezt muguru, kam ir liela nozīme," atzina Tuhels.
"Domāju, ka Latvija centīsies apliecināt to, ka viņiem nav ko zaudēt. Jo ilgāk viņi to darīs, jo vairāk uztraukuma radīs. Gribam spēlēt augstā ritmā jau no pirmās minūtes," turpināja treneris.
Tuhelam nerada bažas arī spēlēšana stadionā, kam apkārt ir skrejceļš un nav tribīņu visās četrās malās, jo šādos apstākļos viņš jau ir strādājis savā karjerā.
"Vācijā strādāju klubā, kur bija mazliet līdzīgs stadions. Nepierasti, bet, cik esmu redzējis, laukums izskatās labi. Taču laukums nedrīkst būt attaisnojums Anglijas izlasei. Tas ir kvalifikācijas turnīru skaistums - spēlēt dažādos stadionos," stāstīja Tuhels.
Sestdien Latvijas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas mačā savā laukumā ar 2:2 cīnījās neizšķirti ar Andoru, savukārt Anglija šajā izlašu pārtraukumā pirms cīņas ar Latviju ceturtdien pārbaudes spēlē ar 3:0 pārspēja Velsu.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem piecās cīņās ir Anglija, Albānijai sešos mačos ir 11 punkti, bet Serbijai piecās spēlēs - septiņi punkti. Sešos mačos Latvijas futbolisti ir iekrājuši piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.