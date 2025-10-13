Sasituma dēļ futbola dzimtenes Anglijas sastāvā pret Latviju nespēlēs uzbrucējs Votkinss, dalībai gatavs kapteinis Keins
Anglijas futbola izlasei otrdien 2026. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas mačā Rīgā pret Latvijas valstsvienību savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt uzbrucējs Olijs Votkinss, pirmdien pavēstīja komanda.
Premjerlīgas kluba Birmingemas "Aston Villa" uzbrucējs nav pilnībā atguvies no nedēļas nogalē Anglijas un Velsas pārbaudes spēlē gūtā sasituma un atgriezies sava kluba rindās. Pārējie 22 spēlētāji devušies uz Rīgu un ir gatavi mačam, ziņo Anglijas izlase.
Ollie Watkins has been ruled out of tomorrow's @FIFAWorldCup qualifier against Latvia, having not recovered from the knock sustained against Wales.— England (@England) October 13, 2025
Votkinss kopš debijas valstsvienībā 2021. gadā kopumā izlasē aizvadījis 20 mačus un guvis sešus vārtus. Četrus no šiem sešiem vārtiem viņš iesitis, kad devies laukumā pamatsastāvā. Šāda iespēja viņam nav bijusi ļoti bieži - tikai septiņos mačos.
Kā norādīja Anglijas izlases treneris, tad spēlēt gatavojas kapteinis Harijs Keins, kurš iepriekš guva traumu Minhenes "Bayern" rindās. Tuhels atklāja, ka viņš sagaidot Keina pieejamību pret Latviju. Izlases rezultatīvākais spēlētājs nespēlēja pārbaudes mačā pret Velsu, kurā Anglija uzvarēja ar 3:0. Savukārt Votkinsa aizstājēji var būt "Newcastle" uzbrucējs Entonijs Gordons vai "Barcelona" spēlējošais Markuss Rešfords.
Latvijas un Anglijas duelis otrdien Daugavas stadionā paredzēts plkst. 21.45. Sestdien Latvijas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas mačā savā laukumā ar 2:2 cīnījās neizšķirti ar Andoru, savukārt Anglija šajā izlašu pārtraukumā pirms cīņas ar Latviju ceturtdien pārbaudes spēlē ar 3:0 pārspēja Velsu.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem piecās cīņās ir Anglija, Albānijai sešos mačos ir 11 punkti, bet Serbijai piecās spēlēs - septiņi punkti. Sešos mačos Latvijas futbolisti ir iekrājuši piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Anglijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Dīns Hendersons (Londonas "Crystal Palace"), Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Džeimss Trefords (Mančestras "City");
aizsargi - Dans Bērns (Ņūkāslas "United"), Marks Gēhī (Londonas "Crystal Palace"), Ezri Konsa (Birmingemas "Aston Villa"), Mailss Lūiss-Skelijs (Londonas "Arsenal"), Džeds Spenss (Totenhemas "Hotspur"), Džons Stounss (Mančestras "City");
pussargi - Eliots Andersons, Morgans Gibss-Vaits (abi - Notingemas "Forest"), Džordans Hendersons ("Brentford"), Rubens Loftuss-Čīks ("AC Milan", Itālija), Deklans Raiss (Londonas "Arsenal"), Morgans Rodžerss (Birmingemas "Aston Villa"), Niko O'Railijs (Mančestras "City");
uzbrucēji - Džerods Bovens (Vesthemas "United"), Ebereči Ezē (Londonas "Crystal Palace"), Entonijs Gordons (Ņūkāslas "United"), Harijs Keins (Minhenes "Bayern", Vācija), Markuss Rešfords ("Barcelona", Spānija), Bukajo Saka (Londonas "Arsenal").