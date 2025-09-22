Rodrigo Ābols ar vārtiem un pirmās zvaigznes godu palīdz "Flyers" uzvarēt pirmajā pārbaudes spēlē
Ar vārtu guvumu pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas svētdien izcēlās Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols, palīdzot Filadelfijas "Flyers" vienībai viesos uzvarēt Ņujorkas "Islanders" komandu.
Ābols guva savas komandas pirmos vārtus, kā arī realizēja vienu pēcspēles metienu, sekmējot "Flyers" uzvaru ar 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 4:3) un tiekot atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Latviešu uzbrucējs, kurš NHL debitēja pērn, uz ledus bija nepilnas 14 minūtes, izpildīja divus metienus pa vārtiem, uzvarēja četros no septiņiem iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. "Flyers" labā vārtus pamatlaika izskaņā guva arī Matvejs Mičkovs, bet uzvaru pēcspēles metienu 11.sērijā viesiem nodrošināja Emīla Andrē precīzais raidījums. "Islanders" rindās vārtus mača gaitā guva Kails Palmjeri un Māršals Vorens.
The boys showed up ready to play! #PHIvsNYI | #LetsGoFlyers pic.twitter.com/lKr43CCMVj— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) September 21, 2025
"Gūt vārtus ir patīkami. Tā ir kā tāda neliela balva par darbu, ko esi ieguldījis vasarā. Tie arī var dot papildus pārliecību," pēc spēles teica Ābols, kurš jau pirms pēcspēles metiena izpildīšanas zinājis, kā to izpildīs. Tāpat Ābols norādīja, ka otrajā periodā, kad komandas sniegums nav bijis augstvērtīgākais, glābuši vārtsargi.
No Latviešu spēlētājiem svētdien pārbaudes mačos laukumā devās arī uzbrucēji Ēriks Mateiko un Teodors Bļugers. Mateiko laukumā bija 13 minūtes un palīdzēja Vašingtonas "Capitals" viesos ar 5:2 (4:1, 1:1, 0:0) pārspēt Bostonas "Bruins". Latvieša rēķinā četri metieni pa vārtiem, uzvarēti četri no 11 iemetieniem, divas soda minūtes un neitrāls lietderības koeficients. Savukārt Bļugera pārstāvētā 3:5 (0:1, 2:3, 1:1) viesos piekāpās Sanhosē "Sharks" vienībai. Latviešu uzbrucējs spēlēja gandrīz 14 minūtes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, reizi kļūdījās, uzvarēja 15 no 22 iemetieniem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.