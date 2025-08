Mārtiņš Sesks un Renārs Francis WRC Somijas rallijā izcīna astoto vietu

Seska ekipāža ("M-Sport Ford") 19.ātrumposmā ieņēma desmito un 20.ātrumposmā - septīto vietu, pēdējā sacensību dienā no desmitās vietas pakāpjoties uz astoto vietu posma vērtējumā un no posma uzvarētāja atpaliekot piecas minūtes un 17,2 sekundes. Astoto vietu sekmēja arī francūža Adriēna Formo ("Hyundai Shell Mobis") izstāšanās pēdējā ātrumposmā, bet apdzīts trasē tika Seska komandas biedrs Greguārs Munsters no Luksemburgas.