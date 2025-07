Kanādiete Samera Makintoša izcīna trešo zeltu pasaules čempionātā; Davidam Popoviči otrais panākums

Makintoša finālā finišēja divās minūtēs un 1,99 sekundēs, no ķīnietes Liu Zige 2009. gadā sasniegtā pasaules rekorda atpaliekot 0,18 sekundes. Otrā, uzvarētājai zaudējot tieši trīs sekundes, bija amerikāniete Regana Smita, bet bronzas godalgu izcīnīja Elizabete Dekersa no Austrālijas, kura no čempiones atpalika 4,13 sekundes.