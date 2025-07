Latvijas U-18 izlases līdere Anna Liepiņa starp labākajām Eiropas čempionātā

Liepiņa septiņos mačos vidēji guva 16,4 punktus, rezultativitātē piekāpjoties vien Majai Zilberšlagai no Izraēlas un Tjašai Turnšekai no Slovēnijas, kuras guva attiecīgi 18,4 un 18 punktus. Liepiņa bija arī otrā precīzākā metienos no spēles un divpunktu metienos, realizējot tos attiecīgi ar 55,4% un 56,1% precizitāti. Tāpat Liepiņa bija otra labākā cīņā zem groziem ar vidēji 9,3 atlēkušajām bumbām spēlē. Līdere šajā rādītājā bija Beļģijas basketboliste Laura Vilčinska ar 9,7 punktiem.