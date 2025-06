Atskaties uz to, kā Eiropas prestižākās basketbola līgas sezona noslēdzās ar latvieša triumfu

Kendriks Nuns arī tika iekļauts Eirolīgas sezonas pirmajā simboliskajā pieciniekā, kur viņam pievienojās tautieši Naidžels Heizs Deiviss no “Fenerbahçe Beko”, Karsens Edvards no Minhenes “Bayern Munich” un Tīdžejs Šorts no Parīzes “Paris Basketball”, kurš gan šobrīd ir ieguvis Ziemeļmaķedonijas pilsonību un pārstāv šis valsts basketbola izlasi, bet to noslēdza bulgārs Saša Vezeņkovs no Pireju “Olympiacos”.