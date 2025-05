Cik vienā rallija čempionāta posmā degvielā notērē Mārtiņa Seska ekipāža?

Pirmais – Zviedrijas rallijs – jau aizvadīts, un no tā Mārtiņš Sesks atgriezās ar sesto vietu. Un cik tad degvielā tiek notērēts vienās rallija čempionāta sacensībās, braucot ar "Rally1" klases auto? “Es nemaz nezinu,” godīgi atbild Mārtiņš. “Par automašīnas sagatavošanu pilnībā atbild "M-Sport Ford" komanda, manā gadījumā arī lielu daļu sacensību izmaksu sedz tā. Man šķiet, ka vienā posmā nobraucam ap 500 litriem, bet, cik šī degviela maksā, nezinu! Fakts vien tāds, ka degviela ir ļoti neparasta, tā ir pilnībā bezizmešu degviela, ražota no atjaunojamajiem dabas resursiem. Es pat vispār nezinu, vai komanda par degvielu un riepām maksā, tās mums tiek piegādātas no čempionāta sadarbības partneriem. Vienās sacensībās tiek nobrauktas 28 riepas, bet viena riepa ir vismaz trīsreiz dārgāka nekā ļoti laba ielas auto riepa. Tā ka sacensību izmaksas ir ievērojamas. Piemēram, eļļas maiņa notiek ik pēc katras sacensību dienas,” zina teikt Sesks.