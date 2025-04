FOTO: Igaunijas daiļavas izgriež pogas Latvijas fitnesa skaistulēm sacensībās “Rīgas Pērle 2025”

Sacensības norisinājās "ATTA Centrā", kur šogad pulcējās rekordlielu dalībnieku skaits - vairāk nekā 100 sportisti no 11 valstīm. Atlēti sacentās visas IFBB disciplīnas, un divās no tām tika noteiktas arī absolūtās uzvarētājas. Absolūto uzvaru bikini kategorijā izcīnīja Raila Kanga no Igaunijas, savukārt fit model kategorijā par absolūto uzvarētāju tika kronēta vēl viena igauniete Jelizaveta Fedotova.